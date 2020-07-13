Watch Dogs Legion’ın Sinematik Fragmanı Yayınlandı

Ubisoft’un GTA serisine rakip olarak çıkardığı Watch Dogs Legion’ın sinematik fragmanıyla beraber fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Oyun, 29 Ekim’de çıkış yapacak.

Ünlü oyun firması Ubisoft’un dün düzenlediği Ubisoft Forward etkinliği, Watch Dogs 2 oyununun ücretsiz verilmesiyle büyük ses getirse de pek çok yeni oyunun da tanıtılmasını sağladı. Bu oyunlardan biri ise Watch Dogs Legion oldu. Geçtiğimiz gün ekran görüntüleri sızdırılan oyunun bu sefer sinematik fragmanı ve oynanış videosu yayınlandı. Diğer Watch Dogs oyunlarında olduğu gibi sürekli bir şeyleri hackleyeceğimiz oyun, bu sefer Londra’da geçiyor.

Watch Dogs Legion'ın sinematik fragmanı:

Distopik temaya sahip fütüristik bir Londra’da geçecek oyun, özellikle açık dünya yapısıyla dikkat çekiyor. Harita üzerindeki hemen hemen tüm NPC’leri, tüm güçlü ve zayıf yönleriyle ordunuza alabileceğiniz oyun, vaat ettikleriyle oyuncuları heyecanlandırmayı başardı. Örneğin gizlice bir şantiyeye mi girmeniz gerekiyor, bunun için bir inşaat işçisini işe alabilirsiniz. Konuyla ilgili açıklama yapan Ubisoft, işe alım yaparak milyonlarca farklı karakterle oynayabileceğimizi söyledi.

Elbette bu noktada oyunu oynayanların ilk izlenimleri pek iyi değil. Çoğu farklı karakter, pek çok açıdan birbirine benziyor. Yine de oyunun çıkmasına hala zaman olduğunu ve bu durumun iyileştirilebileceğini düşünüyoruz.

Watch Dogs Legion'ın oynanış videosu:

Watch Dogs Legion’ın Fiyatı ve çıkış tarihi

Ubisoft’un GTA serisine rakip olarak çıkardığı Watch Dogs serisinin yeni oyunu Legion, 29 Ekim’de oynanabilir olacak. Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia, ve PC için çıkacak oyunun PC fiyatı, standart sürüm için 269 TL olarak açıklandı. Oyunun PS4 ve Xbox One sürümlerinin ise henüz fiyatı açıklanmadı. Bunun dışında bu oyunun konsol sürümünü satın alanların herhangi bir ücret ödemeden yeni konsolda da oynayabileceği aktarıldı.