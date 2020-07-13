Far Cry 6'nın Grafik Kalitesini Gösteren Ekran Görüntüleri

Ubisoft Forward etkinliği, ilk duyurusuyla birlikte heyecan yaratmayı başaran Far Cry 6 hakkında pek çok detay ortaya koydu ve oyunun etkileyici grafik kalitesi de bunlardan biri. Paylaşılan sinematik fragman ve ekran görüntülerine göre Far Cry 6, PS5 ve Xbox Series X'in grafik gücünü ortaya koyan bir oyun olacak.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde Far Cry 6 ile ilgili ilk duyurusunu gerçekleştirdi ve dün gece yayınlanan sinematik fragman ile birlikte oyunun sunacağı grafiklere ve hikayenin temasına bakma fırsatımız oldu.

Ubisoft Forward etkinliğinde yayınlanan oyun içi ekran görüntüleri, Far Cry 6’nın Küba’dan esinlenilen bir adada, Giancarlo Esposito’nun tanıdık yüzü, devasa bir silah ve etkileyici bir grafik kalitesiyle geleceğini ortaya koyuyor.

Far Cry 6, grafik kalitesi ile yeni nesil konsolların gücünü gösterecek

Far Cry 6, 18 Şubat 2021’de piyasaya sürülecek olmasına rağmen hem mevcut nesil oyun konsolları (PlayStation 4, Xbox One) hem de yeni nesil oyun konsolları (PlayStation 5, Xbox Series X) için çıkış yapacak. Elbetteki oyunun PC sürümü de bulunacak.

Far Cry 6’nın çıkış tarihi, fiyatı ve teması belli olmasına rağmen oyunla ilgili bilinmeyen pek çok şeyin olduğunu da söyleyebiliriz. Muhtemelen Far Cry 6’nın oyuncuları gerçekten memnun edecek bir oynanışa sahip olup olmadığını ancak ilk oynanış videosu yayınlandığında öğreneceğiz.

Far Cry 6 ekran görüntüleri

Far Cry 6 sinematik fragman