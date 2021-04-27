Apple, akıllı saat serisi Apple Watch için watchOS 7.4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, Apple akıllı saatlere iPhone kilidini açma ve Fitness+ yansıtma gibi iki önemli yetenek kazandırıyor.

Farklı kategorilerdeki ürünler için peş peşe güncellemeler yayınlayan Apple, iOS 14.5 ve macOS 11.3 ile birlikte akıllı saati Apple Watch için de watchOS 7.4 güncellemesini yayınladı. Yeni watchOS 7.4 güncellemesinin en dikkat çeken özellikleri Apple Watch ile iPhone kilidi açma ve Fitness+ için AirPlay 2 desteği oldu.

iPhone X ve sonrasında duyurulan tüm iPhone modellerinde (iPhone SE 2020 hariç) var olan Truedepth kamera ve FaceID teknolojisi, kullanıcıların yüzünü üç boyutlu tarayarak üst düzey bir güvenlik sunuyor. Ancak özellikle COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana sıklıkla kullandığımız maskeler FaceID'nın doğru bir şekilde çalışmasını engelliyor.

iPhone artık Apple Watch ile ekran kilidini açabiliyor

Yeni Apple Watch ile iPhone kilidi açma özelliği, iPhone kullanıcılarının maske taktıkları sırada iPhone'larının ekran kilidini açmak için maskelerini çıkarmak yerine Apple Watch'larını kullanmalarını mümkün kılıyor. Ancak söz konusu özelliği kullanabilmeniz için iPhone'unuzun iOS 14.5'e, Apple Watch'unuzun da watchOS 7.4'e güncellenmiş olması gerekiyor.

Apple Watch ile iPhone kilidini açma özelliğini etkinleştirmek için iPhone'un Ayarlar menüsündeki FaceID ve Parola alt menüsüne gitmeniz ve ilgili seçeneği etkinleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca iPhone'unuzu eşleştireceğiniz Apple Watch'un parola korumasına sahip olması da gerekliliklerden biri. iPhone, Apple Watch ile ekran kilidi her açıldığında akıllı saate bir bildirim gönderecek ve bir titreşimli geri bildirim sağlayacak.

Fitness+, AirPlay 2 ile herhangi bir ekrana yansıtılabilecek

Apple, watchOS 7.4 ile birlikte yeni abonelik hizmeti Fitness+ için de yeni bir özellik yayınladı. Fitness+ için AirPlay 2 desteği getiren Apple, bu sayede kullanıcıların Fitness+ ekran görüntüsünü eş zamanlı olarak uyumlu akıllı TV'lere ya da diğer görüntü cihazlarına aktarmayı mümkün kılıyor.

watchOS 7.4 ile güncellenen Apple Watch, 200'den fazla yeni emoji, varsayılan müziği değiştirme seçeneği gibi iOS 14.5 ile birlikte gelen pek çok yeni özelliği de destekliyor. Akıllı saatinizi watchOS'un son sürümüne güncellemek için iPhone'unuzdaki Apple Watch uygulamasını kullanabilirsiniz.