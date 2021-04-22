Bloomberg'de yer alan bir habere göre Apple, iOS 15 ile birlikte kilit ekranı, bildirimler ve gizlilik özelliklerinde birtakım değişiklikler gerçekleştirecek. Ayrıca iPad ana ekranının da yeni bir tasarım ile güncelleneceği söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde son lansman etkinliğini gerçekleştirdi ve yeni iPad Pro ve iMac de dahil olmak üzere birkaç yeni ürününü sergiledi. Dolayısı ile gözler bir sonraki Apple etkinliği olacak WWDC'ye ve bu etkinlikte tanıtılacak olan iOS 15'e çevrildi. Henüz Apple'ın yeni mobil işletim sistemi ile ilgili çok fazla sızıntı gerçekleşmemiş olsa da Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 15'ten ilk bilgileri paylaştı.

Mark Gurman'a göre Apple, iOS 15 ile birlikte birkaç temel değişiklik planlıyor. Bunlar; iPad için yeniden tasarlanmış bir ana ekran, bildirimleri gösterme biçiminde birtakım yenilikler, güncellenmiş bir kilit ekranı ve amiral gemisi modeller için yeni gizlilik özellikleri olacak.

Apple, iMessage'ı WhatsApp'a rakip haline getirmek istiyor

Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, yeni bir bildirim geldiğinde telefonunuzun bildirim sesi çıkarması ya da çıkarmaması için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılara yeni bir seçenek menüsü sunacak olan iOS 15, cihaz sahibinin araba kullanmak, çalışmak, uyumak gibi telefon kullanmaya müsait olmadığı durumları cihaza bildirmesini, bu sayede bildirimleri sessize almasını sağlayacak. Bu seçenekler, doğrudan Kontrol Merkezi'ndeki hızlı ayarlarda yer alacak.

iOS 15'in yeni özelliği, duruma bağlı olarak mesajlara otomatik yanıt verme yeteneğine de sahip olacak. Aslına bakacak olursak bu özellik sürüş modu sırasında zaten bulunuyor ancak Apple, iOS 15 ile birlikte özelliğin kapsamını geliştirecek.

Apple, iPhone'ların gizlilik özelliklerini daha da artıracak

iOS 15 ile ilgili aktarılan bilgilerden biri de Apple'ın iMessage'ın WhatsApp'a karşı güçlü bir rakip olabilmesi için yeni geliştirmeler üzerinde çalıştığı. Ancak bu konuda detay bilgi bulunmuyor. Ayrıca şirketin tüm uygulama çekmecesini widgetlar ile değiştiren bir "widget" yükseltmesi üzerinde çalıştığı da bildirildi.

Ayrıca Apple'ın iOS 14.5 ile gelen ve özellikle Facebook gibi şirketlerin ayağa kalkmasına neden olan "Uygulama İzleme Şeffaflığı" özelliğini de geliştireceği ve kullanıcılara sessiz sedasız verilerini toplayan uygulamalar hakkında bilgiler paylaşacağı aktarılıyor. Yine de bu konuda daha fazla detay için ortaya çıkacak sızıntıları beklememiz gerekiyor.