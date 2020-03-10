9to5Mac ekibi, iOS 14'le birlikte kullanıcılara sunulması beklenen watchOS 7'nin etkileyici bir özelliğini ortaya çıkardı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre watchOS 7, gelişmiş bir uyku takibi özelliğine sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar önümüzdeki aylarda duyuracağı yeni teknolojileri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, haziran ayında düzenlemeyi planladığı Worldwide Developers Conference (WWDC - Dünya Geliştiriciler Konferansı) kapsamında önemli açıklamalar yapacak. Bu açıklamalardan bir tanesi de iOS 14 olacak.

9to5Mac ekibi birkaç gündür, edindikleri iOS 14 ön izlemesi aracılığıyla Apple'ın yakın bir gelecekte ne gibi teknolojiler sunacağını ortaya koyuyor. Platformun yaptığı yeni açıklamalara göre iOS 14'le birlikte gelmesi beklenen watchOS 7 de kullanıcılar için önemli özellikler sunacak. 9to5Mac şimdi, watchOS 7'nin çok önemli bir özelliğini gözler önüne seriyor.

Platform tarafından yapılan açıklamalara göre watchOS 7, gelişmiş bir uyku takibi özelliğiyle gelecek. Bu özellik, Apple Watch'ların nihayet uyku takibi yapabileceğini ortaya koyuyor. Böylelikle tüketiciler, uyku kalitelerinin ne düzeyde olduğuyla ilgili detayları takip edip, bu bağlamda çeşitli önlemler alabilecekler. Sadece uyku takibi özelliğiyle yetinmeyen 9to5Mac ekibi, watchOS 7'de ebeveynleri sevindirecek başka bir özelliği de ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre ebeveynler, kendi iPhone'larını kullanarak çocuklarına ait bir Apple Watch'u yapılandırabilecekler. Söz konusu Apple Watch, ilişkilendirilmiş iPhone'la değil, saati kullanacak çocuk için oluşturulacak bir iCloud hesabıyla entegre olarak çalışacak. Böylelikle ebeveynler, çocuklarının Apple Watch deneyimini çok daha iyi bir şekilde kontrol altında tutabilecekler.

Yeni nesil bir Apple Watch ve watchOS 7 ile ilgili hala keşfedilmesi gereken pek çok özellik var ancak şu an mart ayında olmamız, Dünya Geliştiriciler Konferansı'na hala uzunca bir süre olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Apple, WWDC konferansını genellikle haziran ayında gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Apple'ın yeniliklerini öğrenebilmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.