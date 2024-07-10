I/O 2023 etkinliğinde tanıtılan WFF (Watch Face Format), Wear OS 5 kullanan cihazlarda zorunlu hâle geldi.

Geçmişte Samsung Galaxy Watch cihazlarda saatlerin ekran yüzleri XML formatı ile oluşturulabiliyordu. 2023 yılında gerçekleştirilen I/O 2023 etkinliğinde ise Wear OS 5 ile birlikte WFF (Watch Face Format/Saat Yüzü Formatı) formatına geçileceği duyurulmuştu.

Galaxy Watch 7 ile birlikte Wear OS 5'e geçilmesi, eski formattaki saat yüzlerinin de sonu anlamına geliyor. Wear OS 5'te XML formatı için destek bulunmuyor. Yeni saat yüzleri için Wear OS 5'în yüklenmiş olması zorunlu oluyor.

"Performans ve Kalite Standartları"

Wear OS 5 ile birlikte Galaxy Watch 7'de sadece WFF formatında saat yüzleri kullanılacak. Bununla beraber saat düzenlemeleri konusunda farklı alternatifler bulunuyor. Hâlihazırda akıllı saat kullanıyorsanız, sahip olduğunuz saat yüzlerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Yeni bir saat alıyorsanız, bütün saat yüzlerini indirip kullanmanız mümkün olmayacak. Eski saatlerden yeni saatlere de bu yüzler aktarılamayacak.

Google'dan daha önce yapılan açıklamalarda, WFF'in çoğu erişim sorununu çözeceğini açıklamıştı. I/O 2024'te ise hava durumu bilgilerinde daha kolay erişim sağlayan 2. sürüm tanıtılmıştı.

2025 yılının başlarında yeni saat yüzlerine Google Play üzerinden erişebilmek mümkün olacak. Akıllı saat yüzleri ile ilgili kısıtlama konusunda Google'dan gelen açıklamada, "Sadece performans ve kalite standartlarını tutturabilen saat yüzlerine erişim sağlanacağı" açıklandı.