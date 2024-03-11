Webtekno olarak Mackolik, Onedio, Mynet ve TVEkstra'nın da bünyesinde bulunduğu Mediazone ailesine katıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

11 yıldır bilim, teknoloji, oyun dünyasındaki gelişmeleri tarafsızlığı birinci önceliği kabul ederek samimi bir dille sizlere aktarmayı görev edinen Webtekno, bugün daha büyük bir ailenin parçası haline geliyor. Webtekno, Kaan Kayabalı önderliğinde kurulan ve bünyesinde Onedio, Mynet, Maçkolik, TVEkstra gibi popüler platformları bulunduran Mediazone bünyesine katıldı.

Bugün itibarıyla imzalanan anlaşmayla birlikte kurucumuz İbrahim Akman, 1,5 milyon dolarlık bir yatırım ile Mediazone'un hissedarlarından biri haline geldi. Anlaşmayla ilgili daha fazla detay, ilerleyen süreçte açıklanacak.

Kurucumuz İbrahim Akman: Bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim

Kurucumuz İbrahim Akman'ın anlaşmayla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Mediazone’un dijital medya ve reklam teknolojileri üzerine olan planlarnda Webtekno’nun yerinin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve bu planların gerçekleşeceğine inancım tam. Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim.

Webtekno, teknoloji dikeyinde yaptığı yayıncılığın kapsamını genişleterek en iyi yaptığı işi yapmaya devam edecek ve ürettiği içerikleri artık daha fazla kişiye ulaştıracak, ben de artık bir Mediazone yatırımcısı olarak bu süreçte Kaan Kayabalı ve Mediazone ekibine planlarını gerçekleştirmeleri adına elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım."

Kaan Kayabalı: Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor.

Mediazone kurucu ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı'nın anlaşma hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Bu satın alma ile, çok güçlü olduğumuz Spor, Gündem, Haber ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi de eklemiş oluyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız.

Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz."

Webtekno olarak büyük bir medya ailesinin parçası olacağımız için mutluluk duyarken siz değerli takipçilerimiz, yüreğinizi ferah tutabilirsiniz. Tarafsız, samimi ve kendini okur yerine koyan yayın anlayışımız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edecek. Elimize aldığımız her bir ürünü kendimiz satın alacakmışız gibi incelemeyi, yazdığımız her bir haber ve incelemeyi kendimiz okuyormuşuz gibi kaleme almayı sürdüreceğiz.