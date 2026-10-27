Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Microsoft, maliyetleri kısmak için toplu işten çıkarma yerine farklı bir alternatif deniyor. 60 bin çalışanı için tazminatlı şekilde çıkmayı sağlayan gönüllü işten ayrılma programı başlattı.

Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasında son dönemde sıkça gördüğümüz toplu işten çıkarma dalgalarına Microsoft cephesinden farklı bir alternatif geldi. Şirket, maliyetleri kısmak ve iş gücünü yapay zekâ çağı için yeniden şekillendirmek amacıyla yaklaşık gönüllü ayrılma teklif etmeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Microsoft’un gönüllü ayrılık programı, toplamda 60 bin adet çalışanına teklif edildi. Pazartesi günü şirket blogunda da yayımlanan açıklamada çalışanlara duyurulan teklif, şirketin operasyonel dönüşümünde kritik bir adımı temsil ediyor.

İçerikten Görseller

Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı
microic

Xbox, Windows, Copilot gibi bölümlere sunuluyor

microic

Microsoft yönetimi, bu hamleyi doğrudan kapı önüne koymak yerine bir seçenek sunma yöntemi olarak tanımlıyor. Böylece çalışanlar da isterlerse haklarını alarak işten ayrılabiliyorlar. Paketlerin herkes için geçerli olmadığını belirtmek gerek. Sadece belli ülkeler ve belli departmanlar için sunuluyor.

ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'ta yer alan belirli ekiplerdeki başkan yardımcısı seviyesi ve altındaki çalışanların yararlanabileceği belirtilmiş. Departman tarafına baktığımızda ise işin merkezinde Microsoft'un amiral gemisi birimleri yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre Xbox, Windows, Copilot ve finans birimleri bu gönüllü ayrılık teklifine dahil edilmiş. karşın, şirketin operasyonel omurgasını oluşturan veri merkezi ekipleri ile satış ve pazarlama departmanlarında çalışanlar teklifin tamamen dışında tutulmuş.

Hak kazanan çalışanlara detayları içeren e-postaların pazartesi günü gönderildiği ifade edilirken, sunulan paketin şartlarının** Microsoft'un standart kıdem/tazminat paketine benzer olacağı** kaydedildi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

OpenAI, Ofisine Gizli Bir Dinleme Cihazı Yerleştirildiğini Açıkladı! İşte Akılalmaz Olayın Detayları

OpenAI, Ofisine Gizli Bir Dinleme Cihazı Yerleştirildiğini Açıkladı! İşte Akılalmaz Olayın Detayları

Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!

Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!

Capcom Siber Saldırıya Uğradı: 11 Milyondan Fazla Kullanıcı Verisi Sızdırıldı!

Capcom Siber Saldırıya Uğradı: 11 Milyondan Fazla Kullanıcı Verisi Sızdırıldı!

Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!

Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!

Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com