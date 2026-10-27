Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı

Microsoft, maliyetleri kısmak için toplu işten çıkarma yerine farklı bir alternatif deniyor. 60 bin çalışanı için tazminatlı şekilde çıkmayı sağlayan gönüllü işten ayrılma programı başlattı.

Teknoloji dünyasında son dönemde sıkça gördüğümüz toplu işten çıkarma dalgalarına Microsoft cephesinden farklı bir alternatif geldi. Şirket, maliyetleri kısmak ve iş gücünü yapay zekâ çağı için yeniden şekillendirmek amacıyla yaklaşık gönüllü ayrılma teklif etmeye başladı.

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Microsoft’un gönüllü ayrılık programı, toplamda 60 bin adet çalışanına teklif edildi. Pazartesi günü şirket blogunda da yayımlanan açıklamada çalışanlara duyurulan teklif, şirketin operasyonel dönüşümünde kritik bir adımı temsil ediyor.

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Xbox, Windows, Copilot gibi bölümlere sunuluyor

Microsoft yönetimi, bu hamleyi doğrudan kapı önüne koymak yerine bir seçenek sunma yöntemi olarak tanımlıyor. Böylece çalışanlar da isterlerse haklarını alarak işten ayrılabiliyorlar. Paketlerin herkes için geçerli olmadığını belirtmek gerek. Sadece belli ülkeler ve belli departmanlar için sunuluyor.

ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'ta yer alan belirli ekiplerdeki başkan yardımcısı seviyesi ve altındaki çalışanların yararlanabileceği belirtilmiş. Departman tarafına baktığımızda ise işin merkezinde Microsoft'un amiral gemisi birimleri yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre Xbox, Windows, Copilot ve finans birimleri bu gönüllü ayrılık teklifine dahil edilmiş. karşın, şirketin operasyonel omurgasını oluşturan veri merkezi ekipleri ile satış ve pazarlama departmanlarında çalışanlar teklifin tamamen dışında tutulmuş.

Hak kazanan çalışanlara detayları içeren e-postaların pazartesi günü gönderildiği ifade edilirken, sunulan paketin şartlarının** Microsoft'un standart kıdem/tazminat paketine benzer olacağı** kaydedildi.