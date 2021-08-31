Webtekno Takipçilerinden Üniversite Kazananlara Tavsiyeler

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, milyonlarca öğrencinin merakı son buldu. Ancak şimdi de üniversiteye başlamanın vermiş olduğu bir heyecan ve bilinmezlik var. İşte Webtekno okurlarının üniversiteyi kazananlara verdikleri bazı tavsiyeler...

Üniversite eğitimi hayali kuran milyonlarca öğrenci bugün, önemli bir sürecin sonuna geldi. ÖSYM, sabah saatlerinde YKS 2021 tercih sonuçlarını resmen açıkladı. Bu sayede YKS 2021'e giren öğrenciler, bir üniversiteye yerleşip yerleşmediklerini öğrenmiş oldular. Kimi öğrenciler gelen sonuçlar karşısında mutluyken kimileri ise istediği yere yerleşememenin üzüntüsünü yaşıyorlardı. Sosyal medya, YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanma fırsatını elbette göz ardı etmedi. Sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, sonuçlarla ilgili birbirinden eğlenceli açıklamalarda bulundular. Biz de Webtekno olarak sizlere, Twitter'da bir görüş sunmuştuk. Bu bağlamda üniversiteye başlayacak öğrencilere tavsiyeler verilmesini istemiştik. Şimdi sizlere, bu paylaşımımıza gelen eğlenceli yanıtlardan bahsedeceğiz. İşte "Üniversiteye yeni başlayacaklara tek bir altın tavsiye bırak" paylaşımına gelen eğlenceli yanıtlar

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