Grup arkadaşları ile görüşme başlatmak isteyen kullanıcıların işlerini kolaylaştıran yeni WhatsApp kısayolu nihayet Android kullanıcılarının da erişimine sunuldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android uygulamasını güncelleyerek yeni ve bir o kadar önemli bir özellik getirirken ve sinir bozucu bir hatayı da düzeltti. Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcılarına geçtiğimiz ay sunulan grup görüntülü ya da sesli görüşme kısayol butonu, Android kullanıcılarının da hizmetine sunulmuş oldu.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, geçtiğimiz yılın yaz aylarında yayınladığı güncelleme ile kullanıcıların birden çok kişi ile sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirmesini mümkün kılmıştı. Özellik son derece faydalı olsa da grup görüşmesi başlatmanın zorluğu, özelliği bir miktar kullanışsız kılıyordu. Grup sohbetlerine eklenen kısayol butonu ise kullanıcıların hızlı bir şekilde grup görüşme başlatmasını sağlıyor.

Güncelleme ile birlikte bazı kullanıcıların stabil çalışmadığını bildirdiği GIF sekmesi hatası da düzeltildi. Artık uygulama içinden istediğiniz GIF’e sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz.