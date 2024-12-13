WhatsApp, arama hizmeti için hazırladığı yeni özelliklerini duyurdu. Yeni özellikler, WhatsApp aramalarını hem daha iyi hem de daha eğlenceli bir hâle dönüştürecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yılbaşını bahane ederek tasarladığı bir dizi yeni özellik duyurdu. Arama hizmeti için hayata geçirilen yeni özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın resmî blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, artık çok daha iyi bir sesli ve görüntülü arama deneyimi yaşayacaklar. Bir yandan görüntü kalitesi iyileştirilecek, diğer yandan ise bir aramaya kullanıcıları eklemek kolaylaşacak. Ayrıca görüntülü aramalar, artık daha eğlenceli olacak.

İşte WhatsApp aramalarına eklenen yeni özellikler:

WhatsApp'ın açıklamasına göre kullanıcılar, artık bir gruptaki kullanıcıları seçerek arama yapabilecekler. Böylelikle aramaya katılması veya rahatsız edilmek istenmeyen kişi, bildirim almamış olacak. Ayrıca kullanıcılar, görüntülü aramalar sırasında yepyeni efektler kullanabilecekler. WhatsApp'ın masaüstü uygulamasındaki arama sayfasını da yenileyen geliştiriciler, bu sayede çok daha basit bir deneyim sunacaklar. Son olarak; WhatsApp'ın tüm sürümlerinde yapılacak görüntülü aramalar, bundan sonra daha yüksek çözünürlük desteğine sahip olacak. Böylelikle görüntü kalitesi iyileşecek.

WhatsApp, arama hizmetinin günde 2 milyardan fazla kullanıldığını söylüyor. Hâl böyle olunca daha iyi bir arama deneyimi, herkes için daha iyi bir WhatsApp anlamına gelmiş olacak.