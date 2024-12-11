WhatsApp, sohbetlere galeri kısayolu ekleyecek. Sohbet çubuğunda kamera kısayolunun yerine eklenecek bu araç ile fotoğraf paylaşmak çok daha hızlı hâle gelecek.

Popülerlik konusunda henüz yanına bile yaklaşılamayan WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler deniyordu. Şimdi ise sohbetlere işinizi kolaylaştıracak bir yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

Yeni özellik, bir galeri kısayolu. WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son beta versiyonunda fark edildiğini de ekleyelim.

Galeri kısayolu, sohbet çubuğuna kamera simgesinin yerine eklenecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinden nasıl bir işlevi olabileceğini görebiliyoruz. Şirket, direkt olarak sohbetlerde alt tarafta bulunan çubuğa bir galeri kısayolu ekleyecek. Böylece de çok hızlı bir şekilde galeriye ulaşıp fotoğrafı diğer kişilerle paylaşabileceksiniz. Kısayolun, normalde kamera olan kısma eklendiğini görebiliyoruz.

Normalde WhatsApp sohbetlerinde fotoğraf göndermek için ya sol alt taraftaki “+” simgesine basmanız ya da kamerayı açıp oradan galeriye girmeniz gerekiyordu. Bu yeni özellik de bu tarz ek işlemlere hiç gerek kalmadan direkt sohbet çubuğu üzerinden erişebilmenizi sağlıyor. Sürekli fotoğraf gönderen biriyseniz çok işinize yarayacak diyebiliriz.

Yeni özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.