WhatsApp'ın yepyeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı. Yakında yeni filtreleme ve arama işleviyle WhatsApp'ta göndermeyi unuttuğunuz mesajları çok kolay ve hızlıca bulabileceksiniz.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni güncellemeler ile karşımıza çıkıyordu. Şimdi de platformun çok seveceğiniz bir yenilik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından fark edildi.

WABetaInfo’nun uygulamanın Android versiyonunun betasında keşfettiği özellik, taslak mesajları bulmanıza olanak tanıyacak. Yani yazıp göndermediğiniz mesajları kolayca bulma imkânı yakalayacaksınız.

Göndermeyi unuttuğunuz mesajları kolayca bulabileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne yukarıdan ulaşabilirsiniz. Görsele baktığımızda direkt üst tarafa “taslaklar” isimli yepyeni bir filtre eklendiğini görebiliyoruz. Buraya bastıktan sonra ise en üstteki arama çubuğu üzerinden WhatsApp’taki taslaklarınızı arayabiliyorsunuz. İsterseniz filtreler kısmını düzenleyerek burada taslağın yer alıp almamasını da belirleyebilirsiniz.

Bu özelliğin kullanışlı olacağını söylemek mümkün. Özellikle bir mesajı yazıp göndermeyi unutanların çok işine yarayacaktır. Buna ek olarak bir mesajı önceden hazırlayıp sonra göndermeyi planlayanlar için de güzel bir yenilik. Normalde taslak mesajlar yeşil bir işaretle gösteriliyordu ancak çok fazla sohbet varsa onları kaybedebiliyordunuz. Filtreleme ve arama özelliği bu sorunu ortadan kaldıracak.

WhatsApp’ın taslak mesajları filtreleme ve arama özelliği, şu anda platform tarafından beta kullanıcıları üzerinde test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok ancak yakında olacağını tahmin edebiliriz.