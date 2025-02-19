WhatsApp, Kanallar hizmetinin Avrupa'da 46,8 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu açıklama, Avrupa Birliği yetkililerini harekete geçirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada WhatsApp'ın Avrupa'da Kanallar özelliği kapsamında ortalama kullanıcı sayısının 46,8 milyona ulaştığı ifade edildi. Bu açıklama, ilk aşamada WhatsApp için avantajlı gibi görünüyordu.

Ancak bu açıklama, Avrupa Birliği yetkililerini harekete geçmek zorunda bırakacak gibi görünüyor. Zira Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerini köşeye sıkıştıran ve ciddi yaptırımlar uygulanmasına neden olan Dijital Hizmetler Yasası (DSA), 45 milyon ve üzerinde kullanıcıya sahip olan hizmetleri "çok büyük çevrim içi platform" (VLOP) olarak nitelendiriyor.

Avrupa Birliği'nin resmî ilanı, WhatsApp'ın sorumluluklarını artıracak

Avrupa Birliği yetkilileri, WhatsApp'ın açıkladığı resmî veri nedeniyle bir karar vermek durumunda kalacaklar. Bu karar, çok büyük olasılıkla WhatsApp'ın da VLOP ilan edilmesi yönünde olacak. Bu da platformun, Avrupa Birliği ülkelerinde çok daha ağır sorumluluklar almasına neden olacak. Ancak bu olay, son kullanıcı açısından çok büyük değişimler yaşanmasına neden olmayabilir.

Bu arada; WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta'nın Avrupa Birliği tarafından zaten VLOP ilan edildiğini söyleyelim. WhatsApp ise yine Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında eşik bekçisi ilan edilmişti. Bakalım bundan sonraki süreçte WhatsApp'ı neler bekliyor olacak.