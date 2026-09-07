WhatsApp, bugün itibarıyla belli Android sürümüne sahip cihazlara desteğini kesecek.

Çoğu uygulamada olduğu gibi WhatsApp da zaman geçtikçe eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. Hem iPhone hem de Android modellerinde bu hamleleri görüyoruz. Bugün ise Android sahibi WhatsApp kullanıcıları için önemli bir gün.

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Şirketin yardım sayfasında yer alan bilgilere göre 8 Eylül Salı günü itibarıyla belli Android telefonların desteği kesilecek. Yani bu telefonlar için WhatsApp desteği bugün sona eriyor. Belirtilen cihazlar, artık uygulamayı kullanamayacak.

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Android 5.0 ve 5.1 için destek kesiliyor

Platformun aktardığı bilgilere göre Android 5.0 ve 5.1 (Lollipop) işletim sistemini kullanan cihazlar için destek resmen sona eriyor. Bu durum, cihazı belirtilen sürümlerde kalan ve üreticisi tarafından yeni bir sistem güncellemesi sunulmayan telefonların artık WhatsApp çalıştıramayacağı anlamına geliyor. Android 5.0 sürümü, Kasım 2014’te ilk olarak çıkmıştı. Artık WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum Android 6 gerekecek.

Bu durumdan kaç kişinin etkilendiğine dair kesin ve resmi bir cihaz sayısı bulunmuyor. Ancak StatCounter verilerine göre Ağustos 2026 itibarıyla Android 5.0 ve 5.1 sürümleri dünya genelindeki mobil ve tablet sayfa görüntülemelerinin yüzde 0,58'ini oluşturuyor. Google'ın kendi dağıtım verilerine dayanan Nisan ayı sonundaki heise online raporunda ise bu oranın yaklaşık yüzde 0,4 olduğu ifade edilmişti. Sonuç olarak, bu işletim sistemine takılı kalan kullanıcıların WhatsApp kullanmaya devam edebilmek adına yeni bir telefona geçiş yapması gerekecek.

Kasımda ise bazı iPhone’lara destek sonlanacak

Android’e ek olarak belli iPhone cihazların da WhatsApp desteği yakında bitecek. Kasım 2026 itibarıyla iOS 15.5 ve altı sürümlere sahip tüm iPhone’lara olan desteğini kesecek. Bu cihazlar, sonrasında WhatsApp’ın yeni özelliklerinden, güncellemelerinden yararlanamayacaklar.