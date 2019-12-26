Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2020 yılı itibariyle destek vermeyeceği platformları ve cihazları paylaştı. Buna göre Windows Phone cihazları 1 Ocak'tan itibaren desteklenmeyecek.

Yıllar geçtikçe artık eskiyen akıllı telefonlar da birçok yazılımın desteğini kaybediyor. Bu kez haberimize konuk olan isim dünya çapında fazlasıyla kullanılan ve Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp. Şirket, 2020 yılından itibaren hangi cihazların WhatsApp desteğine sahip olmayacağını açıkladı.

WhatsApp’ın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olduğu gerçeğini reddetmeyecek yoktur. Uygulamayı geliştiren ekip WhatsApp’a sürekli yeni özellikler ekliyor ve böylece uygulamanın işlevselliği de gittikçe artıyor. Uygulamayı ister iş amacıyla ister arkadaşlarınızla konuşmak için kullanın, her şekilde iş görüyor.

Şimdi gelelim WhatsApp’ı 2020 yılından itibaren kullanamayacak akıllı telefonlara. Şirket, bir blog yazısında aşağıda yer alan platformlardan erişim sağlayanların artık WhatsApp’ta yeni bir hesap açamayacağını veya var olan hesaplarını doğrulayamayacaklarını duyurdu:

Android 2.3.7 Gingerbread ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek)

iOS 8 ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek)

WhatsApp tarafından paylaşılan blog yazısında yer alan bilgi, teorik olarak uygulamanın kullanımını tamamen limitlemiyor. Yalnızca bu platformları kullanan bazı kullanıcılar uygulamanın bazı özelliklerine erişim sağlayamayacak hale geliyor. Fakat Windows Phone kullanıcıları için bu durum çok daha kötü.

WhatsApp, Windows Phone cihazlarının 1 Ocak 2020’den itibaren herhangi bir WhatsApp desteğine sahip olmayacağını açıkladı. Yani bir zamanlar popüler olan Nokia Lumia serisini hâlâ kullanıyorsanız, belirtilen tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacaksınız.

WhatsApp’ın bazı eski platformlara her sene desteğini kesmesinin arkası elbette sebepsiz değil. Bu platformu kullanan kullanıcı sayısı ve uygulamaya eklenecek yeni özelliklerin bu platformlar tarafından desteklenmemesi, platformların WhatsApp desteğini yitirmesiyle sonuçlanıyor.

Özetin de özeti, eğer şu anda Android 4.0.3 ve sonraki sürümleri, iOS 9 ve sonraki sürümleri veya KaiOS 2.5.1 ve sonraki sürümleri kullanıyorsanız, endişe etmenize gerek yok. Fakat daha önceki sürümleri kullanan bir kullanıcıysanız ve WhatsApp kullanmak istiyorsanız yeni bir telefon almayı düşünmenin vakti geldi demek oluyor.