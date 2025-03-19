WhatsApp'a durum güncellemeleri üzerinden dinlediğiniz şarkıyı paylaşabileceğiniz bir özellik geliyor. Şarkılar, Spotify yoluyla paylaşılabilecek.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli yeni özellikler getirerek artık iyice bir sosyal medya platformuna dönüşmeye başlamıştı. Şimdi ise bu konuda bir özellik daha geleceği ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun son beta sürümünde fark edilen özelliğe göre uygulamadaki durum güncellemelerine çok seveceğiniz bir özellik geliyor.

Durumlardan dinlediğiniz müzikleri paylaşabileceksiniz

Yakında uygulamanın durum güncellemelerine Spotify desteği ekleneceğini göreceğiz. Böylece kullanıcılar, dinledikleri müzikleri kişileriyle paylaşma imkânı yakalayabilecekler. Şimdilik sadece Spotify desteği olduğunu görüyoruz. Diğer platformlarla ilgili bir bilgi yok. Paylaştığınız şarkının ismi ve sanatçısı durumda görülebiliyor. Ayrıca kişileriniz, tıklayıp Spotify üzerinden o şarkıya ulaşabiliyorlar.

Bu özellik bir nevi Instagram’da müzik paylaşmayı andırıyor. Aynı zamanda bir zamanlar WhatsApp yokken en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan MSN’in ikonik “Ne dinliyorum” özelliğine de benzediğini söyleyebiliriz.

Yeni özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi yok. Kullanıma sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.