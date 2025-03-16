WhatsApp, profillerinize Instagram hesaplarınızın bağlantısını eklemenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Mesajlaşma platformları arasında kullanıcı sayısı bakımından hâlâ çok yakın bir rakibi bulunmayan WhatsApp, düzenli olarak yeni özellikleri test ediyordu. Şimdi ise yepyeni bir özellik ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun uygulamanın Android versiyonundaki beta sürümünde fark ettiği özellik, yakında WhatsApp profilinize sosyal medya bağlantısı ekleyebileceğinizi gösteriyor.

Instagram profil linkinizi WhatsApp’a ekleyebileceksiniz

Ekran görüntülerine baktığımızda şimdilik sadece Instagram’a ait linklerin WhatsApp profiline eklenebileceği görülebiliyor. Kullanıcılar, direkt WhatsApp’taki profil kısmına eklenecek yeni “Bağlantılar” bölümünden Instagram hesaplarına ait linkleri ekleyebilecekler.

Bağlantı eklemek çok kolay olacak. Öyle ki sadee Instagram’daki kullanıcı adınızı yazacaksınız, WhatsApp otomatik olarak hesabınızın bağlantısını profilinize ekleyecek. Ayrıca eklediğiniz linkleri kimlerin göreceğini de seçebileceksiniz. Kişileriniz, sadece sizin belirlediğiniz kişiler, hiç kimse, herkes gibi seçenekler olacak ve bu şekilde güvenliğiniz sağlanacak. Özelliği kullanmanın tamamen opsiyonel olacağını da söyleyelim. İstemeyen hiç bağlantı da eklemeyebilir.

Bu özelliğin kullanıcıları çok mutlu edeceğini söylememiz mümkün. WhatsApp’tan direkt olarak sosyal medya hesaplarınıza insanları yönlendirebileceksiniz. Ayrıca WhatsApp ile Instagram hesaplarını bağlamak, bir doğrulama yöntemi görerek sahte profillerin de önüne geçebilir.

Instagram bağlantısı ekleme özelliği şu anda test ediliyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.