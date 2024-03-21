WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "24.6.10.73" kodlu iOS beta sürümde tespit edilen özellik, WhatsApp topluluklarına "Etkinlikler" bölümü ekleyecek.

WhatsApp, bundan aylar önce dikkat çeken bir özellikle gündeme gelmişti. Uygulamanın "2.23.21.12" kodlu Android beta sürümünün kodlarında tespit edilen bu özellik, WhatsApp'a "Etkinlikler" bölümü getirecekti. WhatsApp toplulukları için oluşturulan bu özellik, topluluk yöneticilerinin insanları aynı saatte o grupta bulunmalarını sağlamayı amaçlıyordu.

WhatsApp, bugüne dek bu özellikle ilgili hiçbir somut adım atmadı. Ancak şimdi, bu durum değişti. Etkinlikler özelliği, uygulamanın "24.6.10.73" kodlu iOS beta sürümünde yeniden ortaya çıktı. Özellik, WhatsApp topluluklarındaki iletişimin güçlendirmeye yarayan önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, topluluk yöneticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak türden. Çünkü bir topluluk yöneticisi, Etkinlikler özelliğini kullanmak istediğinde etkinlik için bir isim ve en fazla 2048 karaktere kadar açıklama metni yazabilecek.

Etkinliğin gününü ve saatini de bu özellik üzerinden belirleyecek olan yönetici, dilerse video arama özelliğini de aktif edecek. Etkinliğe katılmayı kabul eden topluluk üyeleri, etkinlik saati geldiği an, konuyla iglili bildirim alacaklar.

WhatsApp'ın yeni özelliği Android'de böyle görünüyordu:

WhatsApp, Etkinlik özelliğine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belli değil. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki bu özellik, ilk kez 11 Ekim 2023 tarihinde gün yüzüne çıkmış, sonradan kaybolmuştu. Bu kez de böyle bir durum yaşanabilir. Belki de WhatsApp, artık Etkinlikler özelliği için son rötuşları yapıyordur. Tüm bunlar, zaman içerisinde belli olacak.