WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir favori kişiler listesi oluşturmasını ve bir dokunuşla bu listeye ulaşmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların manuel olarak bir "favori" listesi oluşturmasını sağlayacak. Favoriler listesine eklenen kullanıcılarla iletişim, her zamankinden daha kolay olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği, ilk kez birkaç gün önce yayımlanan 24.3.10.70 kodlu iOS beta sürümde ortaya çıktı. Özellik bugünse WhatsApp Web'in uygulama kodlarında tespit edildi. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak yenilik, en çok da WhatsApp'ta çok fazla kişi ile irtibat hâlinde olanların işine yarayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Diyelim ki WhatsApp'ta kendiniz için bir favori kişiler listesi oluşturdunuz. Bu listedeki kişilerle olan sohbet sayfalarına ulaşmak, bir dokunuşla mümkün olacak. Kullanıcı, filtreleme bölümünde favorileri seçtiğinde sadece listedeki kişilerin sohbet sayfalarını görmeye başlayacak. Bu sayede sohbetlerin listelendiği sayfadaki karmaşa, bir dokunuşla ortadan kalkacak.

Sadece favori listesindeki sohbetler listelenecek, aradığınız sohbeti bulmak kolaylaşacak

WhatsApp'ın favori kişiler özelliği sadece metin mesajlarından ibaret olmayacak. Kullanıcılar, arama sayfasında da favorilerine kolaylıkla ulaşabilecekler.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak hem iOS hem de web sürümde tespit edilen özelliğin, yakın bir gelecekte tüm platformlar için yayımlanması olası.