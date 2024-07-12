WhatsApp'ın ilk kez geçtiğimiz hafta ortaya çıkan çeviri özelliğinden yeni bilgiler geldi. Böylelikle özelliğin nasıl çalışacağı tam olarak anlaşılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bomba bir yenilik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Uygulamanın "2.24.15.9" kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, mesajların otomatik olarak farklı bir dile çevrilmesini sağlıyordu. Böylelikle başka ülkelerdeki bireylerle mesajlaşmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşmış olacaktı.

Şimdiyse henüz geliştirme aşamasında olan özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın "2.24.15.12" kodlu Android beta sürümünde de görülen çeviri özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu. Elde edilen bilgilere göre üzerine basılı tuttuğunuz bir mesajı "Çevir" butonu yardımıyla istediğiniz dile çevirebileceksiniz. Çevirisi yapılmış mesajlar için baloncuğun hemen altında ufak bir bilgilendirme yapılacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların, çeviriyi mümkün kılacak dil paketlerini telefonlarına indirmeleri gerecek. Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre İspanyolca İngilizce dil paketi için 72 MB boyutunda küçük bir eklenti indirilecek. Diğer diller için de benzer boyutlarda indirme yapılması gerekecektir.

Meta, WhatsApp'ın yaklaşmakta olan çeviri özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâliyle özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı, ilk aşamada hangi dilleri destekleyeceği belli değil. Ancak her ne olursa WhatsApp'ın çeviri özelliğinin kullanıcıların çok işine yarayacağı aşikâr.