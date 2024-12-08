WhatsApp, gruplarda kaç kişinin çevrim içi olduğunu size gösterecek çok kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıyor.

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüler olmayı sürdüren WhatsApp, kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler test ediyor. Örneğin dün, mesajlar için bir hatırlatma özelliği geleceğini görmüştük.

Şimdi ise platformdaki grupları yakından ilgilendiren bir özellik ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son beta versiyonunda fark edilen bu özellik, bir çevrim içi kişi göstergesi.

Kaç kişinin online olduğunu görebileceksiniz

WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntüsünden özelliğin nasıl bir işleve sahip olacağını anlayabiliyoruz. Üst kısımda normalde grup katılımcılarının isminin yer aldığı yerde “5 Kişi Çevrim İçi” gibi bir ifade gösterilmiş. Bu da grupta o anda kaç kişinin online olduğunun size gösterileceği anlamına geliyor.

Bu özelliğin gerçekten yararlı olacağını söylememiz mümkün. Bir grupta konuşurken kimlerin online olduğunu görmek için tek tek o kişilere girip sohbet üzerinden bakmamız gerekiyordu. Ancak yeni özellik, bunu tamamen ortadan kaldıracak ve kolayca kaç kişinin çevrim içi olacağını görmenizi sağlayacak. Kimlerin çevrim içi olduğunu da muhtemelen görebileceğiz. Tabii ki gizlilik ayarlardan online görünmeyi kapatanları kapsamayacağını belirtelim.

Yeni özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor ancak yakında olacağını tahmin edebiliriz.