WhatsApp'ın son Android beta sürümünde etkili bir özellik tespit edildi. Bu yeni özellik, kullanıcıların hatırlatma bildirimleri almalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların işine yarayacak yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın, "2.24.25.29" kodlu Android beta sürümünde test edilen özellik, açmaya fırsat bulamadığınız mesajları unutmanızı engelleyecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcılara isteğe bağlı bir "hatırlatıcı" olarak kullanılabilecek. Dileyen kullanıcılar, bu özelliği aktif edip, bir süre açmadıkları mesajlar için bildirimler alacaklar.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Bu arada; WhatsApp'ın yeni özelliğinin durum güncellemeleri için de geçerli olacağını söyleyelim. Böylelikle sık sık iletişim kurduğunuz kişilerin hem durumları hem de size gönderdikleri mesajlar için zaman zaman hatırlatma bildirimleri alacaksınız. Bu özellik, yayımlandığı zaman "Bildirim Ayarları" sayfasında bulunacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği şimdilik test aşamasında. Ayrıca Meta'dan da herhangi bir açıklama gelmedi. Hâl böyle olunca yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağıne ilişkin herhangi bir şey söyleyemiyoruz.