WhatsApp Grupları İçin Çok Beklenen Özellik Nihayet Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüleri!

WhatsApp, grup sohbetlerine eklenen yeni kullanıcılar için mesaj geçmişi özelliğini test etmeye başlamış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, yıllardır grup sohbetlerinin en büyük sorunlarından birine sonunda çözüm getiriyor. Uygulama yeni bir özellikle grup sohbetlerine eklenen kişilerin “Ne konuşuluyor burada?” paniğini tarihe gömecek.

Test aşamasındaki “grup sohbet geçmişi paylaşma” özelliği sayesinde grubun varsayılan bir kullanıcısı yeni birini gruba eklerken son sohbetleri de paylaşabilecek. Bu özellik, son 14 gün içinde gönderilen 25, 50, 75 veya 100 mesajın seçilerek yeni katılımcıya aktarılmasını sağlıyor. Yeni üye gruba girdiğinde, bu mesajları zaman damgalarıyla birlikte görebiliyor.

Yeni özellik bu şekilde görünecek:

2

Böylece gruba sıfırdan girip konuyu anlamaya çalışmak, ekran görüntüsü istemek ya da birinden uzun uzun özet dinlemek gerekmiyor. Özellikle iş ve proje gruplarında, konuşmaların bağlamını hızlıca kavramak artık çok daha kolay olacak.

Özellik şu anda WhatsApp’ın beta sürümünde test ediliyor ve son olarak iOS TestFlight kullanıcılarına da açıldı. Varsayılan olarak kapalı gelen bu sistem, yalnızca kullanıcı isterse aktifleştirilebilecek. Dikkat çeken bir diğer detay ise beta kullanıcılarının bu sohbet geçmişini özelliğe henüz sahip olmayan kişilerle bile paylaşabilmesi. Bu da altyapının aslında hazır olduğunu ve çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına açılabileceğini gösteriyor.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Whatsapp

