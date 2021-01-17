WhatsApp Hesabı Nasıl Tamamen Silinir?

Oldukça fazla tartışma yaratan yeni WhatsApp sözleşmesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Facebook bir yandan olayın aslında insanların sandığı gibi olmadığını söylerken, sözleşmenin bazı maddeleri bu ifadeler ile çelişiyor. Bu tartışmalardan uzaklaşmak için WhatsApp hesabınızı tamamen silip başka diyarlara yol almak istiyorsanız, sizler için WhatsApp hesabı silme işlemlerini adım adım anlatıyoruz.

Facebook’un geçtiğimiz günlerde yeni güncellediği WhatsApp kullanıcı sözleşmesi epey bir tartışmaya yol açtı. Kullanıcı verilerinin işlenmesine ve üçüncü parti şirketler ile paylaşılmasına izin vermemizi isteyen bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarının silineceği açıklandı.

Her ne kadar WhatsApp verilerin aynı şekilde korunacağını iddia etse de birçok kullanıcı WhatsApp hesaplarını terk edip alternatif uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Bu içeriğimizde WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp hesabını silmeden önce tüm verilerinizi nasıl yedekleyebilirsiniz? Adım adım sizlere aktarıyoruz.

WhatsApp hesabınızı tamamen sildiğinizde ne olur?

Tüm mesaj geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarından çıkılır ve geçmiş silinir.

Google Drive yedekleri silinir.

Telefon numaranız WhatsApp hesabından ayrılır.

Telefon numaranız diğer kişilerin WhatsApp kişilerinden kaldırılır.

Diğer Facebook şirketleriyle paylaşılan verileriniz silinir.

WhatsApp hesabını silme işlemi her ne kadar WhatsApp ile paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin ortadan kalkmasına neden oluyor gibi görünse de bazı detaylar mevcut. WhatsApp’ın FAQ sitesinde belirtilen maddelere göre WhatsApp hesabınızın silinme işlemi 90 gün sürebiliyor.

Bu 90 gün içerisinde WhatsApp, tüm verilerinizi elinde tutmaya devam ediyor, fakat bu verileri diğer şirketler ile paylaşmıyor. Ayrıca hesabınız silinse dâhi, WhatsApp kişisel bilgilerinizi yasal sebepler ve verileri koruma amacıyla elinde tutmaya devam ediyor . Yani aslında WhatsApp hesabını silerek, kendinizi WhatsApp veritabanından tamamen çıkartamıyorsunuz. Ayrıca WhatsApp hesabınızı bir kere sildiğinizde, aynı hesaba bir daha erişim sağlayamadığınızı da belirtmekte fayda var.

WhatsApp hesabınızı silmeden önce: WhatsApp yedeği nasıl alınır?

Android: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın. Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın. Adım #3: Sohbetler menüsüne tıklayın. Adım #4: Sohbet yedeği sekmesine girin. Adım #5: Yedekle tuşuna basın.



iPhone: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ altta bulunan Ayarlar simgesine tıklayın. Adım #2: Sohbetler sekmesine girin. Adım #3: Sohbet Yedeği menüsüne tıklayın. Adım #4: Şimdi Yedekle butonuna basın.



Bir önceki başlıkta WhatsApp hesabını silme işlemini gerçekleştirdiğinizde, Google Drive yedeklerinizin de silindiğinden bahsetmiştik. Yedekleme işlemini yaptığınızda Android bir telefon kullanıyorsanız bilgileriniz hesabınızın bağlı olduğu Google Drive’a, iPhone kullanıyorsanız iCloud’a aktarılacaktır.

Yedeklemeyi tamamladıktan sonra mevcut depolama hesabınıza girip WhatsApp yedeğinizi başka bir Google Drive hesabına veya farklı bir depolama uygulamasına aktararak, WhatsApp hesabınızı silmiş olsanız dâhi yedeklerinizi koruyabilirsiniz.

WhatsApp hesabı tamamen silme nasıl yapılır?

Android telefonlarda WhatsApp hesabını silme: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın. Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın. Adım #3: Hesap menüsüne giriş yapın. Adım #4: Hesabımı sil butonuna basın. Adım #5: Ülkenizi, telefon numaranızı yazın ve Hesabımı Sil butonuna basın.

iPhone’larda WhatsApp hesabını silme: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ altta bulunan Ayarlar simgesine tıklayın. Adım #2: Hesap menüsüne giriş yapın. Adım #3: Hesabımı sil butonuna tıklayın. Adım #4: Telefon numaranızı yazın ve Hesabımı sil butonuna basın.



Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın - Android:

WhatsApp silme işlemi oldukça basit ve kısa adımlardan oluşuyor. İlk olarak WhatsApp uygulamasını son kez açıyoruz ve sağ üst köşede bulunan alt alta dizili üç nokta simgesine tıklıyoruz. Bu sayede WhatsApp menüsüne erişiyoruz.

Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın - Android:

WhatsApp menüsüne eriştikten sonra genel ayarlar menüsüne giriş yapmak için açılan menüde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Adım #3: Hesap menüsüne giriş yapın - Android:

WhatsApp’ın genel ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra bizleri liste şeklinde özel ayar sekmeleri karşılayacak. Gizlilik, güvenlik ve benzeri ayarların yapıldığı Hesap menüsüne giriş yapıyoruz.

Adım #4: Hesabımı sil butonuna basın - Android:

Hesap menüsüne girdiğimizde bizleri özel hesap ayarlarımızı yapabileceğimiz bir liste karşılayacak. Bu listeden en altta bulunan Hesabımı sil butonuna tıklıyoruz. Hesabımı sil butonuna tıkladığınızda hesabınız direkt olarak silinmeyecektir. Bu yüzden korkmanıza gerek yok.

Adım #5: Ülkenizi, telefon numaranızı yazın ve Hesabımı Sil butonuna basın - Android:

İlk hesabımı sil butonuna tıkladıktan sonra kalıcı olarak hesap silme işlemini gerçekleştireceğiniz menüye giriyorsunuz. Bu menüde ülkeniz zaten otomatik olarak seçili gelecektir. Seçili değilse ülkenizi seçin ve ardından telefon numaranızı eksiksiz yazın. Kırmızı çerçeveli Hesabımı sil butonuna tıklayın ve işlem tamam.

Android telefonlarda WhatsApp hesabını tamamen silmek bu kadar basit. Eğer WhatsApp hesabınızda çok önemli bilgileriniz bulunuyorsa, bir önceki başlıkta belirttiğimiz şekilde yedekleme yapmak ve bu yedekleri başka bir Google Drive hesabına veya depolama uygulamasına aktarmak yararınıza olacaktır. Zira WhatsApp’ı sildiğinizde Google Drive yedekleriniz de siliniyor.

Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ altta bulunan Ayarlar simgesine tıklayın - iPhone:

iPhone telefonlarda da WhatsApp hesabını silmek için oldukça basit ve kısa işlemler uyguluyoruz. İlk olarak son kez WhatsApp’a giriş yapın ve sağ altta bulunan Ayarlar simgesine tıklayın.

Adım #2: Hesap menüsüne giriş yapın - iPhone:

Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra açılan menüden Hesap sekmesine tıklıyoruz. Bu sayede bir diğer menüye geçiş yapıyoruz.

Adım #3: Hesabımı sil butonuna tıklayın - iPhone:

Tıpkı Android’de olduğu gibi iPhone’larda da hesabımı sil butonuna tıklamak direkt olarak hesabınız silmeyecektir. Asıl hesap silme menüsüne erişmek için ilk Hesap menüsünde ilk karşımıza çıkan hesabımı sil butonuna tıklıyoruz.

Adım #4: Telefon numaranızı yazın ve Hesabımı sil butonuna basın - iPhone:

Son olarak hesap silme menüsüne giriş yaptığımızda WhatsApp telefon numaramızı yazmanızı isteyecektir. Telefon numaramızı eksiksiz yazıyoruz ve son olarak bu menüde karşımıza çıkan Hesabımı sil butonuna tıklıyoruz.

iPhone’larda da tıpkı Android’de olduğu gibi birkaç saniyelik basit işlemler ile WhatsApp hesabımızı tamamen silebiliyoruz. WhatsApp bir kere silindikten sonra bir daha aynı hesaba erişemediğinizi tekrar belirtmekte fayda var. Bu yüzden her ihtimale karşı yedekleme yapmanız faydanıza olacaktır.

WhatsApp hesabı nasıl silinir, WhatsApp hesabı silinince ne olur ve WhatsApp nasıl yedeklenir, sizlere adım adım aktardık. Peki WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? Yoksa WhatsApp’ı tamamen silip başka bir uygulamaya geçmekten yana mısınız? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.