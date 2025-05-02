Meta'nın son mali durum raporunu açıklarken WhatsApp hakkında konuşan CEO Mark Zuckerberg, popüler anlık mesajlaşma uygulamasının 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

2009 yılında eski Yahoo çalışanları Brian Acton ve Jan Koum tarafından kurulan WhatsApp, sade arayüzü ve internet üzerinden ücretsiz mesajlaşma imkanıyla kısa sürede büyük kitlelere ulaştı. Uygulama, SMS'e alternatif olarak doğdu ve mobil iletişimde devrim yarattı.

Bu yükseliş, 2014 yılında Facebook’un (şimdi Meta) WhatsApp’ı tam 19 milyar dolara satın almasıyla küresel çapta daha da hızlandı. Meta'nın yatırımları sayesinde uygulama, sadece sohbet değil; arama, dosya paylaşımı ve ödeme gibi birçok işlevi barındıran bir platform haline geldi.

WhatApp, 3 milyar kullanıcıya ulaştı

Bugün geldiğimiz noktada ise WhatsApp, 3 milyar aktif kullanıcıya ulaşarak inanılması güç bir başarıya imza attı. Bu rakam, dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Hindistan (1,4 milyar) ve Çin’in (1,425 milyar) toplam nüfuslarını geride bırakıyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “WhatsApp artık 3 milyar kişiyi birbirine bağlıyor. Bu da dünya nüfusunun neredeyse yarısı” sözleriyle platformun erişimini vurguladı. WhatsApp, 1 milyar kullanıcıya ulaştığını 2016 yılında duyurmuştu. 2020'de ise bu sayı 2 milyara çıktı. Yani son 5 yılda 1 milyar kişi daha WhatsApp'a katıldı.