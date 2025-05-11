WhatsApp’ın Android için yayınladığı beta güncellemesinde, tek dokunuşla sesli mesaj kaydı özelliği test edilmeye başlandı.

WhatsApp’ın yeni beta güncellemesiyle birlikte artık sesli mesaj kaydı başlatmak çok daha kolay hâle geliyor. Mikrofon düğmesine bir kez dokunmanız yeterli, kayıt otomatik olarak başlıyor.

WhatsApp, Android platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Google Play Beta Programı'nda yayımlanan 2.25.15.19 sürümüyle, tek dokunuşla sesli mesaj kaydetme özelliği test edilmeye başlandı.

Sesli mesaj kaydında iki yöntem tek dokunuşta birleşti

Yeni özellikle birlikte mikrofon simgesine tek dokunuşla kayıt başlatılabiliyor ve kilit modu otomatik olarak devreye giriyor. WhatsApp, mevcut sürümünde sesli mesaj kaydı için iki farklı yöntem sunuyordu. Bunlardan biri mikrofon düğmesine basılı tutarak kayıt yapmak; diğeri ise yukarı kaydırarak kilit modunu devreye almak şeklindeydi.

Şirket, yeni sistemle bu iki yöntemi birleştirip kullanıcıya daha pratik bir deneyim sunmayı hedefledi. Kayıt başladıktan sonra kullanıcılar, mesajı göndermeden önce sesli notu dinleyebiliyor ya da istemezlerse silebiliyor.

Tek dokunuşla kayıt özelliği, bireysel sohbetler, grup konuşmaları ve kanallar dahil tüm mesajlaşma alanlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı. WhatsApp, bu özellikle platform genelinde daha tutarlı bir sesli mesaj deneyimi sunmak istediğini belirtti. Özellik şu anda sadece beta kullanıcılarıyla test ediliyor. Şirket, geniş çaplı dağıtımın ilerleyen dönemde yapılacağını da paylaştı.