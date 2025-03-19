WhatsApp, durum güncellemeleri için kolaj özelliği getiriyor. Kullanıcılar artık birden fazla fotoğrafı tek bir görselde paylaşabilecek.

WhatsApp, durum güncellemelerini daha düzenli hale getirecek yeni bir özellikle gündemde. Yakında "Kolaj" özelliği sayesinde birden fazla fotoğrafı tek bir görselde paylaşmak mümkün olacak. Artık peş peşe fotoğraf yüklemek yerine, hepsini tek bir kareye sığdırarak daha düzenli bir görünüm elde edilebilecek.

WhatsApp’ın durum güncellemeleri için yeni bir kolaj özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte yeni özellik ile ilgili tüm detaylar!

Durum güncellemeleri artık daha düzenli olacak

Yeni özellikle birlikte, durum güncellemesi paylaşırken "Düzen" (Layout) butonu aktif olacak. Kullanıcılar, bu seçenekle en fazla altı fotoğraf ekleyebilecek ve farklı ızgara düzenlerinden birini seçerek paylaşım yapabilecek. Seçilen düzenin kapasitesini aşan fotoğraflar otomatik olarak kaldırılacak. Aynı zamanda kolaj içerisindeki fotoğrafların yerleri değiştirilebilecek.

WhatsApp’ın son sürümlerinde ortaya çıkan bu özellik, özellikle art arda çok sayıda fotoğraf paylaşan kullanıcılar için daha düzenli bir görünüm sunacak. Yeni özellikle birlikte, durum güncellemelerinin daha derli toplu olacağı ve izleyiciler için takibinin kolaylaşacağı ifade edildi.

Özelliğin şu an test aşamasında olduğu ve henüz son haliyle durum güncellemelerinde kullanılamadığı aktarıldı. Geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından tüm kullanıcılara sunulacağı bildirildi.