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WhatsApp'ta Kritik Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi: Kilitli Ekrandan Fotoğraflara Erişilebiliyor!

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WhatsApp’taki yeni güvenlik açığı, kilitli Android telefonlarda ekran kilidini açmadan galerideki fotoğraflara erişilmesine izin veriyor.

WhatsApp'ta Kritik Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi: Kilitli Ekrandan Fotoğraflara Erişilebiliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefonunuzu şifreleyip kilitli tutmanın tüm kişisel verilerinizi ve fotoğraflarınızı güvende tuttuğunu düşünüyorsanız bir kez daha değerlendirmeniz gerekebilir.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, alışılagelmiş kilit ekranı kısıtlamalarını tamamen bypass ederek telefon galerisindeki tüm fotoğraflara izinsiz erişim imkânı tanıyor.

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WhatsApp'ta Kritik Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi: Kilitli Ekrandan Fotoğraflara Erişilebiliyor!
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Güvenlik açığı nasıl tetikleniyor?

Söz konusu zafiyet, güvenlik araştırmacısı Jose Rodriguez tarafından X platformunda paylaşılarak çalışma mantığı canlı olarak gösterildi.

Kilitli durumdaki bir Android telefona WhatsApp üzerinden görüntülü arama geldiğinde, arama kilit açılmadan yanıtlanabiliyor, bu beklenen ve normal bir davranış ancak sorun, arama bağlandıktan sonra ortaya çıkıyor:

  • Görüntülü görüşme esnasında efektler simgesine dokunularak filtre ve arka plan menüsüne giriliyor.
  • "Arka Planlar" seçeneği altından Meta AI ile arka plan oluşturma simgesine tıklanıyor.
  • Burada yeni bir görsel oluşturma veya var olan bir fotoğrafı düzenleme seçeneği sunuluyor.
  • "Var olan bir fotoğrafı düzenle" seçeneğine dokunulduğunda, uygulama telefonun kilidini açmaya gerek duymadan doğrudan cihaz galerisini erişime açıyor.

Hangi cihazlar risk altında?

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Neyse ki bu gizlilik açığı tüm akıllı telefon üreticilerini etkilemiyor. Yapılan testlerde sorunun özellikle OPPO ve vivo cihazlarında geçerli olduğu görülürken, Samsung telefonların bu açıktan etkilenmediği bildirildi.

Uzmanlar, zafiyetin temelinde WhatsApp'ın kendisinden ziyade, üreticilerin geliştirdiği özel Android arayüzlerinin kilit ekranı izinlerini ve kilit açılmadan erişilebilen özellikleri işleme biçimindeki bir hatanın yatabileceğini belirtiyor.

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