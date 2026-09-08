Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımı Tamamlanıyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, iOS için sunduğu son güncellemeyle emoji tepki panelini ve mesaj menüsünü Liquid Glass tasarımıyla yeniliyor.

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımı Tamamlanıyor: İşte Yeni Değişiklikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, iOS uygulamasındaki sohbet arayüzünü güncelleyerek emoji tepki panelini ve kalan bazı menüleri Liquid Glass tasarımıyla uyumlu hâle getiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TestFlight üzerinden sunulan iOS 26.35.10.16 beta güncellemesiyle test edilen bu yenilik, Apple'ın modern tasarım diline tam uyum sağlarken iOS 27 öncesi arayüz geçişini tamamlamayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımı Tamamlanıyor: İşte Yeni Değişiklikler!
2

Yeni değişiklikler neler?

2

Daha önce sohbet çubuğunu ve gezinme çubuğunu şeffaf hâle getiren WhatsApp, şimdi de mesaj menüsünü yeniliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte bir mesaja uzun basıldığında açılan emoji tepki paneli ve bağlam menüsü, arka planı yansıtan yarı saydam bir görünüme kavuşuyor. Eski sürümdeki tüm ekranı kaplayan bulanıklaştırma efekti yerine, arka plandaki sohbet artık menünün arkasından rahatça görülebiliyor.

Tasarım tamamen yenilense de mesajlara tepki verme veya menüyü kullanma yöntemi değişmiyor. Panel yine aynı tanıdık konumunda kalıyor. Ek olarak WhatsApp, çizim düzenleyici ve video oynatıcı çubuğunu da Liquid Glass tasarımına uyarlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27 ile Yeni "iPhone Handoff" Özelliği Geliyor: Peki Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışacak?

iOS 27 ile Yeni "iPhone Handoff" Özelliği Geliyor: Peki Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışacak?

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Windows 11 İçin Yayımlanan Son Güncelleme Bilgisayarların Masaüstünü Bozmaya Başladı! Şirketten Açıklama Geldi

Windows 11 İçin Yayımlanan Son Güncelleme Bilgisayarların Masaüstünü Bozmaya Başladı! Şirketten Açıklama Geldi

Yeni Sosyal Medya Platformunun Twitter Adını Kullanmasına İzin Verilmedi: Adı Artık "Tweet.App"

Yeni Sosyal Medya Platformunun Twitter Adını Kullanmasına İzin Verilmedi: Adı Artık "Tweet.App"

Adobe Photoshop'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Özellikler Geldi

Adobe Photoshop'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Özellikler Geldi

Hesap Açma Zorunluluğu Kalkıyor: Artık WhatsApp Hesabı Olmayan Kişileri de Arayabileceksiniz!

Hesap Açma Zorunluluğu Kalkıyor: Artık WhatsApp Hesabı Olmayan Kişileri de Arayabileceksiniz!

Google, Canva'ya Rakip Oldu: Yapay Zekâ Tabanlı Görsel Tasarım Hizmeti Pics Duyuruldu

Google, Canva'ya Rakip Oldu: Yapay Zekâ Tabanlı Görsel Tasarım Hizmeti Pics Duyuruldu

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Whatsapp iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Kanlı Canlı Bir Şekilde Karşımızda: İşte Yeni Renkler ve Tasarım!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Kanlı Canlı Bir Şekilde Karşımızda: İşte Yeni Renkler ve Tasarım!

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

CUPRA Eylül 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 100 Bin TL Zam!

CUPRA Eylül 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 100 Bin TL Zam!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com