WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımı Tamamlanıyor: İşte Yeni Değişiklikler!

WhatsApp, iOS için sunduğu son güncellemeyle emoji tepki panelini ve mesaj menüsünü Liquid Glass tasarımıyla yeniliyor.

WhatsApp, iOS uygulamasındaki sohbet arayüzünü güncelleyerek emoji tepki panelini ve kalan bazı menüleri Liquid Glass tasarımıyla uyumlu hâle getiriyor.

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TestFlight üzerinden sunulan iOS 26.35.10.16 beta güncellemesiyle test edilen bu yenilik, Apple'ın modern tasarım diline tam uyum sağlarken iOS 27 öncesi arayüz geçişini tamamlamayı hedefliyor.

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Yeni değişiklikler neler?

Daha önce sohbet çubuğunu ve gezinme çubuğunu şeffaf hâle getiren WhatsApp, şimdi de mesaj menüsünü yeniliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte bir mesaja uzun basıldığında açılan emoji tepki paneli ve bağlam menüsü, arka planı yansıtan yarı saydam bir görünüme kavuşuyor. Eski sürümdeki tüm ekranı kaplayan bulanıklaştırma efekti yerine, arka plandaki sohbet artık menünün arkasından rahatça görülebiliyor.

Tasarım tamamen yenilense de mesajlara tepki verme veya menüyü kullanma yöntemi değişmiyor. Panel yine aynı tanıdık konumunda kalıyor. Ek olarak WhatsApp, çizim düzenleyici ve video oynatıcı çubuğunu da Liquid Glass tasarımına uyarlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.