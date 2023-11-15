Google, artık WhatsApp için sınırsız depolama alanı sunulmayacağını duyurdu. Kullanıcılar, Google One aboneliklerindeki depolama alanlarına göre WhatsApp yedeklemesi yapabilecekler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS ekosistemindeki kullanıcılarına yıllardır yedekleme imkânı tanıyor. Bu bağlamda; iPhone kullanıcıları iCloud, Android kullanıcıları ise Google Drive üzerinden yedekleme yapabiliyorlar. Gelen son haberler ise geçmişteki verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor.

Google ile WhatsApp'tan yapılan ortak açıklamada, Google Drive yedeklemelerinin artık sınırsız olmayacağı belirtildi. Kullanıcılar, önümüzdeki günler itibarıyla sadece Google hesaplarında bulunan depolama alanı kadar WhatsApp verisini yedekleyebilecekler. Google hesabındaki depolama alanını dolduran kullanıcının ya Google One paketi satın alması ya da bazı verilerini silmesi gerekecek. Yeni dönem, önümüzdeki ay başlayacak.

Google, tüm kullanıcılara ücretsiz 15 GB depolama alanı sunuyor! Ama muhtemelen bu alanı çoktan doldurdunuz

Kendinize bir Google hesabı açtığınızda Google, sizi otomatik olarak "Google One" abonesi yapar. Bu abonelik, her kullanıcı için 15 GB ücretsiz depolama alanı sunar. Bulut tabanlı depolama alanını Google Fotoğraflar, Dokümanlar ve Drive gibi hizmetlerde ortak olarak kullanabilirsiniz. Bugüne kadar Google, WhatsApp yedeklemelerini bu kapasitenin içine dahil etmiyordu. Tabii bugüne kadar...

Google hesabıyla entegre olarak Drive, Fotoğraflar, Kişiler ve Dokümanlar gibi hizmetleri de kullandığınızı varsayalım. Hâliyle 15 GB'lik depolama alanınız doldu. Böylesi bir durumda WhatsApp yedeklemesi yapamayacaksınız. Bu durumdan kurtulmak içinse iki seçeneğiniz var. Ya Google hesabınızdaki eski verileri temizleyeceksiniz ya da kendinize daha fazla depolama alanı sunacak bir Google One paketi alacaksınız. Merak edenler için;

Google One Basic (100 GB): 9,99 TL

Google One Standard (200 GB): 19,99 TL

Google One Premium (2 TB): 49,99 TL

Not: Yukarıdaki fiyatlar aylıktır.