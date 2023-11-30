WhatsApp, "gizli kod" olarak adlandırdığı yeni özelliğini tanıttı. Bu özellik, kilitli sohbetlerinize ek bir güvenlik katmanı olarak geliyor. Kendi oluşturduğunuz gizli kodlarla kilitli sohbetlerinizi gizleyebilecek ve onlara arama çubuğundan ulaşabileceksiniz.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda uygulamaya gizlilik konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik getirmişti. “Sohbet Kilidi” isimli bu özellik, istediğimiz sohbetleri kilitleyebilmemize olanak tanıyordu. Kilidi açmak için ise Face ID, parola, parmak izi gibi şeyler gerekiyordu.

Dev mesajlaşma platformu, bugün sohbet kilidi özelliğine önemli bir yenilik getirdiğini duyurdu. Bu yenilik, kilitli sohbetlerin daha güvenli olmasını sağlayacak.

Kilitli sohbetlere gizli kodlar ekleyebileceksiniz

WhatsApp, yeni özelliğe “gizli kod” ismini veriyor. Gizli kodlar, isminden de anlayabileceğiniz gibi kilitli sohbetlere özel sizin oluşturacağınız kodlar eklemenizi sağlıyor. Platform, özelliği “Kilitli sohbetleri korumanın ve birisi telefonunuza erişebildiğinde veya telefonunuzu başkasıyla paylaştığınızda bu sohbetlerin bulunmasını zorlaştırmanın ek bir yolu” olarak tanımlıyor.

Kilitli sohbetlere ek bir gizlilik katmanı ekleyecek gizli kodlar, telefonunuzun kendi şifresinden bağımsız olacak. Yani hem bu kod hem de sohbete girerken kullandığınız güvenlik yöntemini kullanabileceksiniz. Böylece iki adımlı bir güvenlik katmanı eklemiş olacaksınız.

Ayrıca kilitli sohbetler klasörünü de sohbet listesinden gizleyebileceksiniz. Gizli kod, kilitlediğiniz sohbetlere yalnızca arama çubuğundan ulaşmanızı sağlayacak. Bu kod aratıldığında da sohbetlere erişebilmek mümkün olacak. Ekran görüntüsünden, gizli kodda harfler, sayılar ve hatta emojilerin kullanılabileceğini görebiliyoruz.

Gizli kod özelliği bugün kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Yani size henüz gelmemiş olabilir. WhatsApp, birkaç ay içinde tüm dünyada kullanılabilir olacağını söylüyor.