WhatsApp, Android’de mesajlara etiketle tepki verme özelliğini test ediyor.

WhatsApp’ta yakında mesajlara çıkartmayla da tepki verebileceğiz. Birini seçip diğerlerinden vazgeçmemiz gerekmeyecek. Aynı mesaja birkaç farklı çıkartma ekleyebileceğiz.

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Şimdilik özelliği Android’de WhatsApp’ın 2.26.46.5 beta sürümünü kullananlardan yalnızca bir kısmı deneyebiliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacak.

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Bir mesaja en fazla 20 etiket

Bir mesaja en fazla 20 farklı çıkartmayla tepki verebiliyoruz. Sayı 20’ye ulaştığında WhatsApp, bir çıkartma daha ekleyemeyeceğimizi söylüyor.

Emoji tepkilerinde olduğu gibi, tepki ayrıntılarını açıp kimin hangi çıkartmayı eklediğine bakabiliyoruz. Kendi eklediğimizi de istediğimiz zaman kaldırabiliyoruz.

Etiketler mesajın altında başlayıp etrafını sarıyor

Bir mesajda iki üç etiket varsa, baloncuğun altında tek sırada duruyorlar. Sayı 20’ye yaklaştıkça o sıra yetmiyor. Etiketler önce mesajın altında yer kaplıyor, ardından yanlara, hatta üste kadar yayılıyor. Yeterince etiket biriktiğinde mesaj baloncuğunun dört bir yanı etiketlerle çevriliyor.