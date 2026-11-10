Windows 95'ten Beri Aynı Kalan 30 Yıllık Özellik Nihayet Değişiyor

Microsoft'un WinUI 3 ile geliştirdiği modern Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin detayları gün yüzüne çıktı.

Windows işletim sisteminin en eski araçlarından biri olan Kayıt Defteri Düzenleyicisi, neredeyse 30 yıldır koruduğu klasik görünümünden sıyrılıyor.

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Microsoft tarafından WinUI 3 kullanılarak geliştirilen yeni bir sürüm, Windows 11'in modern tasarım dilini bu köklü sistem aracına taşıyor.

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Kayıt Defteri Düzenleyicisi yenileniyor

Windows 95 döneminden bu yana çok az değişikliğe uğrayan mevcut aracın aksine, yeni sürümde sol tarafta kayıt defteri anahtarlarının, sağ tarafta ise değerlerin yer aldığı iki panelli klasik düzen korunuyor ancak eski arayüzün yerini WinUI 3 bileşenleri, güncellenmiş menüler, modern bir adres çubuğu ve Windows 11'in Mica arka plan efekti alıyor.

Sadece görsel bir konseptten ibaret olmayan bu uygulama, doğrudan gerçek Windows Kayıt Defteri'ne erişip değişiklik yapabiliyor. Microsoft'un bu yılın başlarında tanıttığı deneysel C# altyapısı Microsoft.UI.Reactor ile geliştirilen araç; Windows 11'in 26340.9882 yapısında çalışıyor ve kayıt defteri anahtarı oluşturma, yeniden adlandırma, silme, değer düzenleme ve arama gibi temel işlevleri yerine getirebiliyor.

Uygulama henüz tamamlanmamış bir geliştirici örneği olduğu için bazı önemli özelliklerden yoksun. Oturumlar arasında favorilerin kaydedilmemesi, geleneksel .reg dosyalarının içe ve dışa aktarılamaması, izinler menüsünün çalışmaması ve yığın (hive) yükleme/kaldırma gibi işlevlerin henüz aktif olmaması dikkat çekiyor.