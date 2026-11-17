Instagram’ın mesajlaşma özelliğini ayıran yeni Direct uygulaması, Instagram hesabı gerektirmeyen yapısıyla Türkiye’de test edilmeye başlandı.

Meta, Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan doğrudan mesajlaşma (DM) bölümünü ana platformdan ayırarak Direct adını verdiği bağımsız bir uygulamaya dönüştürüyor.

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Android ve iOS cihazlar için ilk etapta Türkiye ile Tayland’da test edilmeye başlanan yeni platform, Instagram hesabı olmayan kullanıcılara da kapılarını açıyor.

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Hesap zorunluluğu yok

Sosyal medya rekabetinin iletişim araçları üzerinden şekillendiği dönemde Meta, kullanıcılara yalnızca birebir ve grup sohbetlerine odaklanan sade bir alan sunmayı hedefliyor. Mevcut Instagram hesabına sahip olanlar, kullanıcı adı ve şifreleriyle Direct’e giriş yaparak tüm sohbet geçmişlerini iki uygulama arasında otomatik olarak eşitleyebiliyor.

Instagram hesabı bulunmayan kullanıcılar ise telefon numaraları veya e-posta adresleriyle yeni bir profil oluşturabiliyor ancak platform, hesapsız kullanıcılar için gizlilik odaklı bazı sınırlandırmalar getiriyor:

Bu kişilerle yalnızca telefon rehberinde kayıtlı olanlar sohbet başlatabiliyor veya onları grup sohbetlerine ekleyebiliyor.

Listeye yeni bir kişi eklemek için karşı tarafın tam kullanıcı adını yazmak ya da QR kodunu yüz yüze taratmak gerekiyor.

Özel kişiselleştirme araçları ve güvenlik önlemleri

Direct, standart mesajlaşma işlevlerinin ötesinde etkileşimi artıran çeşitli yaratıcı özelliklerle geliyor. Kullanıcılar Draw aracıyla sohbet penceresi üzerinde çizim yapabilirken, Notes özelliğiyle gelen kutusunun üst bölümünde kısa durum güncellemeleri paylaşabiliyor. Özelleştirilebilir çıkartmalar, sesli mesaj efektleri ve sohbet arka planını değiştiren temalar da sunulan yenilikler arasında bulunuyor.

13 yaş sınırı ile kullanıma sunulan uygulamada güvenlik ve ebeveyn denetimi ön planda tutuluyor. Kullanıcılar istenmeyen mesajları engelleme, kısıtlama veya bildirme seçeneklerine sahipken, sistem gençleri uygunsuz etkileşimlerden korumak için özel tespit teknolojileri kullanıyor. Ebeveynler ise denetim paneli aracılığıyla çocuklarının kimlerle iletişim kurduğunu takip edebiliyor, gizlilik ayarlarını yönetebiliyor ve günlük kullanım süresine sınır koyabiliyor.