Olivia Dean, Apple Music’te 2026 Yılın Sanatçısı Ödülünün Sahibi Oldu

Olivia Dean, Apple Music’in 2026 Yılın Sanatçısı seçilen ilk İngiliz sanatçı olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Apple Music, 2026 yılının en dikkat çekici müzik hikâyelerinden birine imza atan İngiliz şarkıcı Olivia Dean'i "Yılın Sanatçısı" (Artist of the Year) ilan etti.

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2025 sonlarında çıkardığı The Art of Loving albümüyle bu yıl büyük bir çıkış yakalayan Dean'in "Man I Need" adlı hit şarkısı, 29 Ağustos 2025'ten bu yana her gün Apple Music Günlük En İyi 100 listesinde yer aldı. Dünya turnesinin tüm biletlerini tüketen sanatçı, En İyi Yeni Sanatçı dalında GRAMMY ödülü ve Yılın Sanatçısı dâhil dört BRIT Ödülü kazandı. 2025 sonbaharında New York'taki Madison Square Garden'da Sabrina Carpenter'ın ön grubu olarak sahne alan Dean, bir yıldan kısa bir süre sonra aynı mekânda dört gecelik kendi konser serisini düzenledi ve ardından Londra'daki The O2 Arena'da altı gece üst üste kapalı gişe sahne aldı.

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Ödüle dair ilk yorumlar

Ödülle ilgili duygularını paylaşan Olivia Dean, "Müzik yapmayı seviyorum, bu dünyadaki en güzel şey. Apple'ın Yılın Sanatçısı seçilmek gerçekten harika hissettiriyor. Etki yaratmış bir sanatçı olarak takdir edilmek çok güzel." dedi. Apple Music Eş Başkanı Rachel Newman ise Dean'i diğerlerinden ayıran özelliğin her zaman kalbinden konuşması olduğunu vurgulayarak, "Şarkıları bir arkadaşınızı aramak, mutfağınızda dans etmek ve birine onu sevdiğinizi söylemek istemenizi sağlıyor. Paylaştığı her şeyde açık ve samimi; harika bir yılı tanımlayıcı bir yıla dönüştüren şey de bu bağ oldu." ifadelerini kullandı.

Aşk ve dostluk temalı sıcak ve içten şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Olivia Dean, Apple Music editörleri tarafından 1960'ların soul ve pop geleneğini zarafetle harmanlamasıyla övülüyor. Müziğinde Sade'nin duygusallığından, Prince'in cesaretinden ve Lauryn Hill'in dürüstlüğünden ilham alan sanatçı, sevgi üzerine kurulu bir topluluk oluşturuyor. Dinleyiciler, Dean'in bell hooks'un 1999 tarihli All About Love: New Visions kitabından esinlenen ve sevgiyi ifade etmenin bilinçli bir çaba gerektiren aktif bir pratik olduğu yönündeki bakış açısıyla derin bir bağ kuruyor.