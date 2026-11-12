Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'tan Bir Kez Okunup Kaybolan Mesajlar Geliyor: Ekran Görüntüsü Almak Bile Mümkün Olmayacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, fotoğraf ve videolardaki “Bir Kez Görüntüle” seçeneğini metin mesajlarına da getiriyor.

WhatsApp'tan Bir Kez Okunup Kaybolan Mesajlar Geliyor: Ekran Görüntüsü Almak Bile Mümkün Olmayacak!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

WhatsApp’ta şifre veya tek kullanımlık kod paylaşırken bu bilgilerin sohbet geçmişinde kalmasını istemeyebiliyoruz. Uygulamanın 2.26.45.6 numaralı Android beta sürümünde belirli kullanıcılara sunulan tek seferlik metin mesajları, bu tür paylaşımlar için yeni bir seçenek sunuyor.

Bu şekilde gönderdiğimiz bir metni alıcı yalnızca bir kez açabiliyor. Mesajı kapatıp sohbete döndüğünde ise yazıya yeniden ulaşamıyor. Böylece hassas bilgileri sonradan sohbetten silmekle uğraşmamız gerekmiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

WhatsApp'tan Bir Kez Okunup Kaybolan Mesajlar Geliyor: Ekran Görüntüsü Almak Bile Mümkün Olmayacak!
gsmarena_001

Tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

gsmarena_001

Özelliği kullanmak için sohbet ekranında mesajımızı yazıp gönder düğmesine basılı tutmamız gerekiyor. Açılan menüden “Bir Kez Görüntüle” seçeneğini seçerek metni gönderebiliyoruz.

Bu mesajlarda zamanlama seçeneği ise henüz desteklenmiyor. Dolayısıyla tek seferlik bir metni daha sonra gönderilecek şekilde planlayamıyoruz.

Kopyalama, yönlendirme ve ekran kaydı engelleniyor

Alıcı, tek seferlik metni açtığında yazıyı kopyalayamıyor, kaydedemiyor veya başka bir sohbete yönlendiremiyor. Uygulama, ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını da engelliyor.

Yine de bu önlemler, paylaştığımız bilginin hiçbir şekilde saklanamayacağı anlamına gelmiyor. Karşı taraf başka bir cihazın kamerasıyla ekranın fotoğrafını çekebilir. Bu nedenle hassas bilgilerimizi kiminle paylaştığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.

Tek seferlik metin mesajları şimdilik sınırlı sayıda Android beta kullanıcısıyla test ediliyor. Kademeli dağıtım sürerken özelliğin ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Ancak tüm Android ve iPhone kullanıcılarının bu seçeneği ne zaman kullanabileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak

WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com