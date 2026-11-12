WhatsApp'tan Bir Kez Okunup Kaybolan Mesajlar Geliyor: Ekran Görüntüsü Almak Bile Mümkün Olmayacak!

WhatsApp, fotoğraf ve videolardaki “Bir Kez Görüntüle” seçeneğini metin mesajlarına da getiriyor.

WhatsApp’ta şifre veya tek kullanımlık kod paylaşırken bu bilgilerin sohbet geçmişinde kalmasını istemeyebiliyoruz. Uygulamanın 2.26.45.6 numaralı Android beta sürümünde belirli kullanıcılara sunulan tek seferlik metin mesajları, bu tür paylaşımlar için yeni bir seçenek sunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu şekilde gönderdiğimiz bir metni alıcı yalnızca bir kez açabiliyor. Mesajı kapatıp sohbete döndüğünde ise yazıya yeniden ulaşamıyor. Böylece hassas bilgileri sonradan sohbetten silmekle uğraşmamız gerekmiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

Özelliği kullanmak için sohbet ekranında mesajımızı yazıp gönder düğmesine basılı tutmamız gerekiyor. Açılan menüden “Bir Kez Görüntüle” seçeneğini seçerek metni gönderebiliyoruz.

Bu mesajlarda zamanlama seçeneği ise henüz desteklenmiyor. Dolayısıyla tek seferlik bir metni daha sonra gönderilecek şekilde planlayamıyoruz.

Kopyalama, yönlendirme ve ekran kaydı engelleniyor

Alıcı, tek seferlik metni açtığında yazıyı kopyalayamıyor, kaydedemiyor veya başka bir sohbete yönlendiremiyor. Uygulama, ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını da engelliyor.

Yine de bu önlemler, paylaştığımız bilginin hiçbir şekilde saklanamayacağı anlamına gelmiyor. Karşı taraf başka bir cihazın kamerasıyla ekranın fotoğrafını çekebilir. Bu nedenle hassas bilgilerimizi kiminle paylaştığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.

Tek seferlik metin mesajları şimdilik sınırlı sayıda Android beta kullanıcısıyla test ediliyor. Kademeli dağıtım sürerken özelliğin ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Ancak tüm Android ve iPhone kullanıcılarının bu seçeneği ne zaman kullanabileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.