Apple, Çin hükûmetinin WhatsApp ile Threads'i yasakladığını açıkladı. Şirket bunun üzerine, her iki uygulamayı da App Store'dan kaldırmak zorunda kaldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Apple, Çin hükûmetinin bir karar aldığını ve bu karar kapsamında Meta'ya ait WhatsApp ile Threads uygulamalarını "yasakladığını" bildirdi. Hâl böyle olunca Apple, uygulamaları App Store'un Çin versiyonundan kaldırmak zorunda kaldı.

Apple, konuyla ilgili olarak Çinli yetkililerle iletişime geçtiklerini ifade etti. Edinilen bilgilere göre Çinli yetkililer, söz konusu iki uygulamanın ulusal güvenlik nedeniyle yasaklandığını ifade etmişler. Ancak bunun sadece buz dağının görünen tarafı olduğunu söylemek mümkün. Buradaki esas mesele, ABD hükûmetinin de TikTok'u köşeye sıkıştırmış olması. ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşları, tam gaz devam ediyor.

Çin, geçmişte de Facebook ve Instagram'ı yasaklamıştı

Çin'in Meta ile ilgili hamlesi ilk kez yaşanan bir durum değil. Hükûmet, geçmişte de Facebook ile Instagram'ın yasaklanmasına karar vermiş bunu da ulusal güvenlik gerekçesiyle yapmıştı. Bir Apple sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında "Aynı fikirde olmasak bile, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

Aslına bakacak olursak Çin hükûmetinin aldığı karar, Meta için çok da önemli değil. Çünkü WhatsApp, Çin'de yaygın olarak kullanılan bir uygulama değil. Çinliler daha çok Çin'e özel olan WeChat'i kullanmayı tercih ediyorlar. WhatsApp ise onlar için sadece bir alternatif uygulama.