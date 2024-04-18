iOS ekosistemi için hazırlanan ilk lisanslı üçüncü taraf uygulama mağazası "AltStore Pal", Avrupa Birliği kullanıcıları için erişime açıldı. Hizmet, ufak bir ücret karşılığında kullanılabilecek.

Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalan ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk kez bir uygulama mağazasına lisans verdi. "AltStore PAL" olarak isimlendirilen uygulama mağazası, App Store'a alternatif ilk uygulama mağazası olarak tarihe geçmiş oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan iPhone sahipleri, iOS 17.4 veya daha yeni bir sürüme sahip olmaları hâlinde, AltStore PAL mağazasına erişim sağlayabilecekler. App Store'un alternatifini kullanmak isteyenlerin, yıllık 1,5 euro (+vergiler) şeklindeki abonelik ücretini ödemeleri gerekecek.

AltStore PAL işte böyle görünüyor:

Geçmişte jailbreak yapılmış iPhone'larda kullanılabilen AltStore PAL, çeşitli uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Hatta çeşitli nedenlerle Apple'ın App Store'unda yayımlanamayan uygulamalar, bu üçüncü taraf uygulama mağazasında bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Apple, AltStore PAL kullanmaya çalışan kullanıcıları defalarca uyarıp, üçüncü kaynakların uygulamalarına neden güvenilmemesi gerektiğini açıklayacak.

AltStore PAL, Türkiye'de doğrudan erişebileceğiniz bir uygulama mağazası değil. Ancak gelecekte bu durum belki değişebilir. Bunun için bir süre beklememiz gerekecek. Bakalım Apple, üçüncü taraf uygulama mağazalarını bir gün küresel çapta erişilebilir hâle getirecek mi...