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Whatsapp'a iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

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WhatsApp, sohbetlerde paylaşılan tüm bağlantıları harici bir tarayıcıya gitmeden doğrudan uygulama içinde açmayı sağlayacak bir özellik geliştiriyor.

Whatsapp'a iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Bir Özellik Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, sohbetlerde paylaşılan bağlantıların açılma şeklini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edildi.

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WhatsApp, sohbet ekranındaki tüm bağlantıları harici bir tarayıcıya geçiş yapmadan doğrudan uygulama içerisinde açmaya imkân tanıyacak bir uygulama içi tarayıcı geliştiriyor.

İçerikten Görseller

Whatsapp'a iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Bir Özellik Geliyor
wa

Tüm bağlantıları WhatsApp içinde açmaya yarayacak

wa

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında belirli işletme bağlantılarına yönelik sınırlı bir uygulama içi tarayıcı desteğini test etmeye başlayan platform, bu yeni adımıyla söz konusu desteği sohbetlerde paylaşılan tüm bağlantıları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. Uygulama içi tarayıcılar, kullanıcıların mesajlaşma deneyimini bölmeden dış bağlantıları hızlıca görüntülemesini sağlarken, harici tarayıcılara geçiş süresini sıfırlayarak uygulama içi etkileşimi artırıyor.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre bu yeni işlev varsayılan bir zorunluluk olarak sunulmayacak, tamamen kullanıcının tercihine bırakılacak. Kullanıcılar, Ayarlar > Sohbetler menüsü altına eklenecek olan "Uygulama içi tarayıcı" seçeneği üzerinden bağlantıların WhatsApp içinde mi yoksa varsayılan tarayıcıda mı açılacağını istedikleri zaman ayarlayabilecekler. Özellik ilk kez aktif edildiğinde kullanıcıların karşısına işleyişi açıklayan ve varsayılan tarayıcıya istenildiği zaman dönülebileceğini belirten bilgilendirici bir alt pencere çıkacak.

Bununla birlikte gizlilik ve depolama endişelerine karşı aynı ayar ekranı üzerinden önemli bir kontrol imkânı da sağlanıyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ın uygulama içi tarayıcısı tarafından saklanan çerezleri, önbellek verilerini ve diğer gezinme verilerini diledikleri zaman bu menüden temizleyebilecekler. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta çıkacağı konusunda bilgi yok.

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