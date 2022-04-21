İşletmeler için oldukça hayati bir öneme sahip olan WhatsApp Business, yeni özelliği ile fazlasıyla konuşulacak gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı özellik, tercih bağlı olsa da bir ücretli abonelik sistemi de getirecek.

Sık sık yeni güncellemeler ve özellikler ile gündeme gelen WhatsApp, şimdi de işletmeler için bir özellik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde işletme hesaplarının kapak fotoğrafı koyabilmesine izin veren platform, şimdi de yine işletmelere hitap eden bir özellik ile karşımıza çıktı. Buna göre WhatsApp'ta işletme hesapları için 'Bağlı Cihazlar' bölümü yeniden tasarlanacak ve bu bölüme abonelik planı eklenecek.

Eklenecek yeni özellik sayesinde aynı WhatsApp Business hesabı 4 farklı cihazda açılabilecek. Bu sayede bir işletmedeki dört kişi, tek bir hesap üzerinden aynı kişi ile iletişime geçebilecek.

WhatsApp, işletme hesapları için yeni özellikler geliştiriyor

Normal şartlarda 4 cihaza kadar destek verecek olan yeni özellik, ücretli abonelik ile 10 cihaza kadar destek sunabilecek. WhatsApp'ın söz konusu ücretli abonelik için farklı özellikler de getireceği ancak şu an için bu özelliklerin erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.