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WhatsApp'ta Yeni Dönem: Üçüncü Parti Yapay Zekâ Ajanları ile Sohbet Edebileceksiniz!

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WhatsApp, üçüncü parti yapay zekâ ajanlarını uygulamaya entegre ederek kullanıcıların özel asistanlarıyla sohbet etmesini sağlıyor.

WhatsApp'ta Yeni Dönem: Üçüncü Parti Yapay Zekâ Ajanları ile Sohbet Edebileceksiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, kullanıcıların uygulama içerisine üçüncü parti yapay zekâ ajanlarını entegre ederek doğrudan sohbet etmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

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Google Play Store'daki Android için WhatsApp beta (2.26.35.3) sürümünde tespit edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, farklı platformlarda oluşturdukları dijital asistanları WhatsApp'a bağlayabilecek. Şu an için sınırlı sayıda ülkede ve belirli bir kullanıcı grubuyla test edilen özellik, kişisel asistan deneyimini doğrudan sohbet listesine taşıyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'ta Yeni Dönem: Üçüncü Parti Yapay Zekâ Ajanları ile Sohbet Edebileceksiniz!
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WhatsApp'a yapay zekâ ajanı nasıl eklenecek?

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Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uygulama ayarlarında yer alacak yeni giriş paneli üzerinden ajanlarını kolayca konfigüre edebilecek. Bu ekranda ajana bir isim verilebilecek ve profil fotoğrafı atanabilecek. WhatsApp, hesap başına 5 adede kadar ajanın eklenmesine izin veriyor.

Kurulum tamamlandığında WhatsApp özel bir API anahtarı üretecek. Kullanıcının bu anahtarı kopyalayarak ajanın barındırıldığı üçüncü parti platforma yapıştırması yeterli olacak. Bağlantı kurulduğu anda ajan ile sohbet başlatılabilecek ve istenildiği takdirde aynı ekrandan API anahtarı sıfırlanabilecek.

Bu yeni özellik şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Ayarlar menüsünde "Ajanlar" bölümünü göremeyen kullanıcıların gelecek güncellemeleri beklemesi gerekiyor. WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz resmî bir tarih paylaşmadı.

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