WhatsApp Yedeklemesi Nasıl Yapılır? [Android - iOS]

WhatsApp sohbet geçmişini veya WhatsApp’tan gelen ve Galeri’de bulunmayan medya belgelerini kaybetmek bazen acı verici olabiliyor. Fakat bundan kaçınmanın çok basit bir yolu bulunuyor. Oldukça kısa süren birkaç adımla WhatsApp yedekleme yapabilir ve istediğiniz cihazda sohbet geçmişinize erişebilirsiniz. Bu içeriğimizde Android ve iOS için WhatsApp yedekleme işlemlerine yakından bakıyoruz.

WhatsApp, günümüzde birçoğumuzun ana iletişim araçlarından biri hâline gelmiş durumda. Önemli detaylar içeren konuşmalarımız, fotoğraflar, videolar ve daha birçok veri ve anı WhatsApp’ta tek bir çatı altında toplanıyor. Bu nedenle telefonumuz bozulduğunda veya kaybolduğunda tüm bu sahip olduğumuz anıların da tarihe karışması anlamına geliyor.

Tabii WhatsApp yedekleme yapmıyorsanız… Daha sonradan kaybettikleriniz üzerine üzülmek yerine çok basit birkaç adımı uygulayarak WhatsApp yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gelin hep beraber hem Android hem de iOS için WhatsApp yedekleme nasıl yapılır? Adım adım yakından bir göz atalım.

WhatsApp yedekleme işlemleri:

Android telefonlarda WhatsApp yedekleme: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın. Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın. Adım #3: Sohbetler menüsüne tıklayın. Adım #4: Sohbet yedeği sekmesine tıklayın. Adım #5: “Yedekle” tuşuna basın ve işlem tamam.

iPhone’larda WhatsApp yedekleme: Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ alttaki Ayarlar menüsüne tıklayın. Adım #2: Sohbetler menüsüne tıklayın. Adım #3: Sohbet Yedeği sekmesine tıklayın. Adım #4: “Şimdi Yedekle” butonuna basın.



Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın - Android:

WhatsApp yedekleme işlemi daha öncede belirttiğimiz üzere oldukça basit adımlardan oluşuyor. İlk olarak WhatsApp uygulamasını çalıştırıyoruz ve sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklıyoruz. Bu sayede WhatsApp menüsüne erişiyoruz.

Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın - Android:

WhatsApp genel ayarlarına erişmek için üç nokta işaretinde bulunan Ayarlar menüsünü açıyoruz. Bu menüde WhatsApp yedekleme dışındaki diğer her türlü işinizi de halledebilirsiniz.

Adım #3: Sohbetler menüsüne tıklayın - Android:

Bu içerikte ana konumuz sohbet yedekleme işlemleri olduğu için Sohbetler menüsüne tıklıyoruz. Bu menüden daha sonra arka plan, temalar ve benzeri sohbet ayarlarınızı değiştirebilir, WhatsApp’ı kişisel zevklerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Adım #4: Sohbet yedeği sekmesine tıklayın - Android:

Sohbet menüsüne geldikten sonra yanında bulut depolama işareti olan Sohbet yedeği sekmesini direkt olarak göreceksiniz. Basitçe bu sekmeye tıklıyoruz ve son adıma geçiyoruz.

Adım #5: “Yedekle” tuşuna basın ve işlem tamam - Android:

Sohbet yedeği sekmesine tıkladıktan sonra yedekleme bilgilerinizin bulunduğu yedekleme menüsü açılacaktır. Hâlihazırda telefonunuzda Google Play Store kullandığınız için zaten bir Google hesabınız açık durumda olacaktır. WhatsAp yedekleriniz de bu Google hesabınıza gidecek ve hesaba bağlı Google Drive’da depolanacaktır.

Android için WhatsApp yedekleme işlemleri bu kadar basit. İçerikteki adımları uygulayarak sizler de birkaç saniye içinde WhatsApp yedekleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yine Sohbet yedeği sekmesinde Google Drive’a yedekle menüsünü açarak Aylık, Haftalık, Günlük ve benzeri şekilde otomatik yedeklemeyi açabilirsiniz. Eğer Google Drive hesabınızda yer sorunu yaşıyorsanız, buradan bulut depolama temizleme alanı yöntemlerine göz atabilirsiniz.

Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ alttaki Ayarlar menüsüne tıklayın - iPhone:

iPhone WhatsApp yedekleme işlemlerine baktığımızda, tıpkı Android’de olduğu gibi çok kolay adımlar bizleri bekliyor. Fakat adımları takip etmeden önce telefonunuzda iCloud hesabınızın açık olduğundan emin olun . Zira yedeklemeler iCloud hesabınıza yüklenecektir. Eğer iCloud hesabınızda yer sorunu yaşıyorsanız, buradan iCloud temizleme yöntemlerine göz atabilirsiniz.

Adım #2: Sohbetler menüsüne tıklayın - iPhone:

Ayarlar menüsüne girdikten sonra Sohbetler menüsüne giriş yapıyoruz. Ardından bir sonraki adıma geçiyoruz.

Adım #3: Sohbet Yedeği sekmesine tıklayın - iPhone:

Sohbet menüsüne girdikten sonra Sohbet Yedeği sekmesine tıklıyoruz. Sohbet menüsünde daha sonra işinize yarayabilecek tüm mesajları silme veya arşivleme kısayolları da bulunuyor.

Adım #4: “Şimdi Yedekle” butonuna basın - iPhone:

İlk adımda da belirttiğimiz gibi eğer hâlihazırda iCloud’a bağlıysanız, Şimdi Yedekle tuşuna basarak direkt olarak yedekleme işlemini başlatabilirsiniz. Eğer bağlı değilseniz görselde de görüldüğü üzere telefonunuz size uyarı verecektir.

Uyarıdaki talimatları takip ederek basit bir şekilde iCloud hesabınızı açabilir ve yedeklemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Otomatik yedekleme kısmından ise aylık, haftalık ve günlük olarak istediğiniz şekilde otomatik yedeklemeyi açabilirsiniz. Telefon değiştidiğinizde veya telefonunuz sıfırlandığında, hesabınıza giriş yaparak tüm sohbet geçmişinizi sorunsuz bir şekilde geri alabilirsiniz.

Android ve iPhone telefonlar için WhatsApp yedekleme adımlarını aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak WhatsApp medya ve sohbetlerinizi istediğiniz cihaza taşıyabilir ve önemli anları kaybetme sorunundan kurtulabilirsiniz.