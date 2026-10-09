Hyundai'nin İzmit'te ürettiği çok beklenen yeni elektrikli otomobili IONIQ 3'ün Türkiye fiyatları belli oldu.

Hyundai’nin çok beklenen yeni elektrikli otomobili IONIQ 3, geçtiğimiz bahar aylarında resmen tanıtılmıştı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkatleri toplamayı başaran otomobil, Türkiye’de İzmit’te üretilecekti. Bu yüzden de ülkemizdeki fiyatları büyük heyecanla bekleniyordu. O gün nihayet geldi çattı.

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Yeni Hyundai IONIQ 3 modelinin Türkiye fiyatları resmen açıklandı. Model, iki farklı batarya ve dört ayrı donanım seçeneğiyle geliyor. Başlangıç fiyatının iyi olduğunu söylemek mümkün.

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Hyundai IONIQ 3 Türkiye fiyatları

Versiyon Fiyatı 107,8 kW Standart Menzil Select 1.799.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Trend 2.099.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Prime 2.249.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 99,5 kW Uzun Menzil N Line Evo 3.220.000 TL

IONIQ 3 modelinin toplamda 6 versiyon ile satılacağı görülebiliyor. Bu versiyonların fiyatları 1 milyon 799 bin TL’den başlayıp 3 milyon 220 TL’ye yaklaşıyor. Araç, İzmit’teki tesiste üretilecek ve 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

Kompakt boyutları ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla öne çıkan yeni IONIQ 3; 4.155 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik ve 2.680 mm aks mesafesiyle geliyor. Bu yapı, sürücüye kompakt bir şehir aracı pratikliği sağlarken aynı zamanda iç mâkanda geniş bir yaşam alanı sunuyor

Giriş seviyesini oluşturan Select versiyonu, 42 kWh batarya kapasitesi ve 146 beygir güç sunan motoruyla WLTP standartlarına göre 343 km menzil sağlıyor. Bu versiyon 0’dan 100 km/s hıza 8.7 saniyede ulaşıyor. Daha uzun menzil arayan kullanıcılar için geliştirilen 61 kWh bataryalı versiyonlar ise Trend, Prime ve N-Line EVO paketleriyle sunuluyor. Trend versiyonu 135 beygir güç ve 482 km menzil sunarken 0-100 hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor. Prime paketi aynı batarya ve motor gücüyle** 476 km menzil** sunarken, serinin en sportif seçeneği olan N Line EVO ise 435 km menzil ve 9.6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi vaat ediyor. Serideki tüm versiyonlar ön aksta yer alan ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motorundan güç alıyor; maksimum hız ise 170 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç kısımda minimalist bir düzen var. Direksiyon üzerine entegre edilen ince dijital gösterge paneli görüş açısını artırırken, bilgi-eğlence tarafında Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi ilk kez bu modelle yollara çıkıyor. Donanıma bağlı olarak 12.9 inç veya 14.6 inç Pleos multimedya ekranı var. Gösterge paneli ise 10 inç boyutunda.