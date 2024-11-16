WhatsApp, Gönderilmeyen Mesajlar İçin Geliştirdiği Yeni Taslak Özelliğini Duyurdu!

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WhatsApp, kullanıcılarının gönderilmeyen mesajlarını taslak olarak kaydedebileceği yeni bir özellik sunmaya başladı.

WhatsApp, kullanıcılarının yazdıkları ancak göndermedikleri mesajları taslak olarak kaydetmelerine imkan tanıyan yeni bir özellik sunmaya başladı. Yeni özellik mesajlarını unutan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni özellik ile birlikte WhatsApp, yazılmaya başlanan ancak gönderilmeyen mesajları "Taslak" etiketiyle işaretliyor.

Gönderilmeyen mesajlar artık taslak olarak kaydedilecek

whatsapp taslak özelliği

Kullanıcılar bu şekilde göndermedikleri mesajları kolayca fark edebilecek ve daha sonra gönderme imkânı bulacak. Taslaklar, ayrıca sohbet listesinin en üst kısmında görüntüleniyor olacak.  Bu sayede kaybolan mesajları aramak için uzun süre kaydırma yapmanız gerekmeyecek.

WhatsApp, bu yeni özelliğini dünya çapında tüm kullanıcılarına sunmuş durumda. Taslaklar, mesajlaşma sürecini daha düzenli ve pratik hale getirecek diyebiliriz. 
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/11/15/24297690/whatsapp-message-drafts-feature
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