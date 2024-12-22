WhatsApp'ın 2025 itibarıyla desteğini keseceği Android telefonlar ortaya çıktı. İddia doğruysa önümüzdeki haftalarda eskiden popüler olan birçok model, WhatsApp kullanamayacak.

Yeni telefonları çıkması ve uygulamaların kendini geliştirmesiyle birçok uygulamanın eski telefonlara destek sunmayı bıraktığını görüyorduk. Dünyanın büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp bunlardan biriydi. Hatta birkaç hafta önce bazı eski iPhone’lara desteğin önümüzdeki yıl bırakılacağı görülmüştü.

Şimdi ise Android tarafından bu tarz bir haber geldi. Infobae tarafından paylaşılan bir haberde, 1 Ocak 2025 itibarıyla WhatsApp desteği kesilecek Android telefonlara yer verildi. Listede, 2013’te çıkan Android KitKat’ı hâlâ kullanan modellerin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

1 Ocak itibarıyla WhatsApp kullanamayacağı iddia edilen telefonlar

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola Moto G

Motorola Razr HD

Motorola Moto E 2014

HTC One X

HTC One X Plus

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Yukarıda gördüğünüz telefonlar hepsi en az 10 yıllıklar. Şu anda bu cihazları kullananların sayısı şu anda gerçekten çok azdır. Bu yüzden çok fazla insanın etkilenmeyeceğini söylememiz yanlış olmaz. Ayrıca bunu şimdilik bir iddia olduğunun da altını çizmek gerekiyor. WhatsApp’tan resmî bir açıklama gelmedi. O yüzden kesin dememiz mümkün değil.

Peki şirket neden bu cihazlara desteğini kesiyor? Aslında yanıtı oldukça basit. Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar. İşte bu da şirketin desteği kesmesine neden oluyor.