WhatsApp Gruplarına En Çok İstenen Özelliklerden Biri Geldi: "Grup Mesajı Geçmişi"

WhatsApp "Grup Mesajı Geçmişi" isimli özelliğini resmen kullanıma sundu. Gruplara yeni katılan kişilere yönelik olan bu özellik, şimdiye kadar en çok talep edilen özelliklerden biriydi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’a düzenli olarak yeni özellikler eklendiğini görüyoruz. Şimdi ise sık tercih edilen grup sohbetlerine yönelik kullanıcıların işini kolaylaştıracak yepyeni bir işlevi eklendi. Bu özellik, “Grup Mesajı Geçmişi” olarak isimlendiriliyor.

Meta’nın WhatsApp’ta en çok istenene özelliklerden biri olarak tanımladığı Grup Mesajı Geçmişi özelliği, gruba yeni katılan bir kullanıcıya eski mesajların gösterilmesine imkân tanıyor.

Son 100 mesaja kadar gösterebiliyorsunuz

Hepimizin yaşadığı bir şey var. Yeni bir WhatsApp grubuna katıldığımızda o sırada konuşulan bağlamdan uzak kalabiliyoruz çünkü eski mesajlar yeni katılımcılara gözükmüyor. İşte Grup Mesajı Geçmişi özelliği de tam olarak bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik.

Gruba yeni bir kişiyi eklediğinizde artık son zamanlarda atılan mesajları onlara göndermenizi sağlayan yeni bir seçenek göreceksiniz. Bu seçenekte son 25 mesajdan 100 mesaja kadar farklı seçenekler olacak. İstediğiniz mesaj sayısını seçtikten sonra bu mesajların hepsi gruba yeni katılan kişiye gösterilecek. Böylece o kişi konuşulanların ne hakkında olduğu konusunda bir fikir sahibi olacak.

Grup sohbetlerine eklediğiniz yeni kişilerin grupta olup bitenlerden haberdar olmalarına yardımcı olacak yeni özellik kademeli olarak sunulmaya başladı. Henüz size gelmediyse bile birkaç gün içinde ulaşmış olacaktır.

Whatsapp

