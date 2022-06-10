Ukraynalı kripto borsa uygulaması WhiteBIT’in CEO’su Volodymyr Nosov, ülkesinde yasalaşacak olan kripto para düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından olan WhiteBIT ve şirketin CEO’su Volodymyr Nosov, Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden beri Ukrayna’yı desteklemek için farklı çalışmalar yapmasıyla dikkat çekmişti.

Kendisi de Ukrayna vatandaşı olan Nosov, Ukraynalı vatandaşlar için ilk yardım çantaları, maddi yardımlar gibi projeler yürütmüş ve Ukraynalı savaş mağdurları için 4 milyon dolardan fazla para toplamıştı. Ukrayna’lı iş adamı şimdi de ülkesinde yasalaşacak olan kripto para düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“İşlemler net ve açık olmalı”

Volodymyr Nosov, devletin ekonomik çıkarlarını koruması ve kara para aklanmasının önüne geçilmesi için bu yasanın bir gereklilik olduğunu açıkladı. WhiteBIT CEO’su ayrıca hem kripto para borsalarıın hem de kullanıcıların faaliyetlerine açıklık getirmesi gereken bu tarz düzenlemelerle alaklı Ukrayna’nın öncü olduğunu belirtti.

Nosov, "Halihazırda Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve kilit genel tezleri içeren ve bunları gündeme getiren Ukrayna yasasının güzel bir örneğine sahibiz. Yakında yürürlüğe girecek ve ülkedeki kripto işi için bir örnek haline gelecek olan Ukrayna'da kripto yasasını hazırlama sürecine doğrudan dahil olduk ve deneyimleri paylaşmaya hazırız’" dedi.

Nosov, Türkiye hakkında da açıklama yaptı

WhiteBIT CEO’su, aynı zamanda Türkiye’deki kripto para düzenlemesi için Türk yetkililerle iletişime geçtiğini ve kullanıcıların deneyim ve alışveriş imkanlarını ‘rahatlatmayı’ istediğini açıkladı. Nosov ayrıca ülkemizde yasalaşacak olan kripto para düzenlemesine destek olmak istediğini de belirtti.