Bağımsız bir tasarımcı, Windows 10 ve Windows 10X'le uyumlu olarak geliştirdiği Başlat menüsü konseptini paylaştı. Fazlasıyla sade bir yapısı olan bu konsept tasarım, özellikle Windows 10X kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar bir yandan katlanabilir ve çift ekranlı cihazlar için Windows 10X isimli bir işletim sistemi üzerinde çalışırken diğer yandan da mevcut Windows 10 kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Microsoft'un yaptığı çalışmalar, bağımsız geliştiricilerin de dikkatlerinden kaçmamış durumda. Çünkü bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan bir "Başlat menüsü" konsepti, Microsoft'un çalışmalarına ilham olmayı amaçlıyor ve ilerleyen dönemlerde Microsoft'tan neler bekleyebileceğimizi açıkça gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, paylaşılan Başlat menüsü konseptine bakalım.

Konsept tasarım olarak hazırlanan Başlat menüsü

Windows 10 için geliştirilen bu Başlat menüsü, fazlasıyla sade bir görünüme sahip. Geliştirici, bu tasarımı oluştururken belirli bir bölüm içerisine ekleyebileceği maksimum detayı eklemeyi tercih etmiş. Böylelikle dünyanın en popüler işletim sisteminin kullanıcıları, tek bir menü üzerinden maksimum sayıda ayar ve özelliğe ulaşmış oluyorlar.

Geliştirici, hazırladığı Başlat menüsünün sol tarafına bazı uygulama simgelerini ve tüm uygulamalara ulaşılabilecek bir buton eklemiş. Yine sol tarafa hava durumu, saat ve bir de arama butonu ekleyen geliştirici, günlük planların görüntülenebilmesi için Takvim uygulamasındaki verileri de buraya aktarmış. Menünün sağ tarafına baktığımızda ise bazı hızlı erişim yollarına ve çeşitli klasörlere rastlıyoruz.

Konsept Başlat menüsünün en dikkat çekici yanı, fazlasıyla sade bir yapısının olması. Bu durumun, Windows 10X kullanıcıları için büyük bir önem arz edeceğini açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü Windows 10X, en azından bir süre daha ortalama boyutlardaki cihazlara hayat verecek. Bu durum, kullanıcılar için yoğun ve kalabalık bir Başlat menüsü görünümü olacağını ortaya koyuyor. Ancak bu konsept tasarımdaki sadelik, pek çok kullanıcının beğenisini kazanabilir.

Windows 10X'in Başlat menüsünün nasıl görüneceği henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki o da Microsoft'un Windows 10X'le çok konuşulacağı. Bakalım zaman neler gösterecek ve Microsoft, Windows 10X'le özellikle de katlanabilir ekranlı cihazların geleceğine istediği şekilde yön verebilecek mi.