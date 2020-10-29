Microsoft'un Windows 10 arayüzünde şimdiye kadarki en büyük değişikliği gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü. Söz konusu güncellemenin 2021'de yayınlanacağı söyleniyor.

Microsoft, Windows 10’u bir işletim sisteminden ziyade bir çevrimiçi hizmet olarak gördüğünü, bu nedenle de Windows 10’un işletim sisteminin son sürümü olduğunu duyurduğundan bu yana işletim sistemine büyük küçük pek çok güncelleme yayınladı ve Windows 10’u ilk piyasaya sürüldüğü halinden daha ileri bir noktaya taşıdı.

Microsoft, Windows 10’u güncel tutmak için elinden geleni yapsa da işletim sisteminin arayüzü neredeyse yayınlandığı gün ile aynı tasarıma sahip. Windows Central tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, gelecek yıl yayınlanacak Windows Cobalt sürümünün bir parçası olacak “Sun Valley” kod adlı proje ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre Sun Valley, Windows 10’un piyasaya sürüldüğü günden bu yana aldığı ben büyük tasarım güncellemesi olacak. Söz konusu güncelleme ile Başlat menüsünden Dosya Gezgini’ne, Eylem (Bildirim) Merkezi’nden Ayarlar’a kadar arayüzde bulunan hemen her unsur işlevsel ve görsel değişim geçirecek.

Sun Valley’nin katlanabilir ve çift ekranlı cihazlar için geliştirildiği belirtilen Windows 10X’ten tasarım açısından izler taşıyacağı, bu nedenle de Microsoft’un işletim sisteminin yeni sürümüyle özellikle tablet modunda ciddi iyileştirmeler gerçekleştireceği ifade ediliyor. Ayrıca yeni arayüz ile birlikte daha fazla uygulamanın karanlık moda kavuşacağını da söyleyebiliriz.

Microsoft, söz konusu güncelleme için resmi bir açıklamada bulunmadığı için henüz kesin bir yayınlanma tarihinden söz edemiyoruz. Bununla birlikte tahminler, Windows Cobalt’ın yaz aylarında Insider kullanıcılarıyla buluşacağı, sonbahar aylarında ise tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacağı yönünde. Windows Cobalt ile ilgili yayınlanan bir konsept videoya buradan ulaşabilirsiniz.